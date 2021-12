El hilo de un médico de familia que ha emocionado a los tuiteros: "Hoy es mi último día. Lo dejo"

Por Tremending

El desencanto con el trabajo es un problema transversal a cualquier profesión, el punto de unión entre todos los grupos sociales, pero en el caso de los sanitarios las dificultades se han multiplicado con la aparición de la covid. Con una atención primaria bajo mínimos y unos servicios en ocasiones saturados, los sanitarios han sido la primera línea de batalla contra el virus y ese esfuerzo ha hecho mella también en su salud física y mental, como han denunciado en muchas ocasiones.

Este médico soñaba con dedicarse a la sanidad, pero ha decidido dejarlo por su bienestar y Twitter se ha volcado con él.

Hoy es mi último día en una consulta como Médico de Familia en Atención Primaria. Lo dejo. — Jesús (@iguqui) December 29, 2021

Hace semanas tomé la decisión más dura profesionalmente pero la más acertada. La que me ha dejado (por fin) dormir algunas horas y la que me ha permitido sobrevivir este último mes caótico. Solo sabiendo que todo acaba se ha podido llevar más ligera la carga de estos días. — Jesús (@iguqui) December 29, 2021

Me encanta mi profesión pero no soporto mi trabajo. Cada día se distancia más lo que pensé que haría y quería hacer, con lo que hago en realidad. Es como una herida que no cierra, y que por el tiempo que lleva es imposible suturar. Así que, estoy curándome por segunda intención. — Jesús (@iguqui) December 29, 2021

A las que seguís, por el motivo que sea, GRACIAS infinitas. Sois lo más valioso de este sistema. La única vida que le queda a la At Primaria sois vosotras. Perdímos la confianza de la población a la que atendemos, y nunca la tuvimos de las administraciones a las que pertenecemos. — Jesús (@iguqui) December 29, 2021

Aguantad si tenéis fuerzas, buscad redes, apoyos y alianzas para continuar, y si no podéis más, parad. Antes de romperos por dentro, parad por favor. Yo he llegado a ese instante, y me siento un privilegiado por poder hacerlo. Hay contextos en los que resulta realmente difícil. — Jesús (@iguqui) December 29, 2021

Ahora es momento de parar, de respirar, de reflexionar, de poner más tiritas en esta herida y colocar en orden todo lo que se ha movido por dentro este tiempo. — Jesús (@iguqui) December 29, 2021

Jesús, médico manchego, ha decidido abandonar la medicina de familia tras encontrarse desencantado con su trabajo, aunque no con la profesión. Considera que lo ha hecho en el momento justo, antes de "romperse por dentro" y ha animado a sus compañeros del sector.

Desde el comienzo de la pandemia, han sido tiempos muy duros para el personal sanitario y los tuiteros lo reconocen mostrando su apoyo y mandándole ánimos:

Me da una pena inmensa leer este hilo, porque no te conozco pero estoy segura que eres un médico excepcional. Entiendo tu decisión porque yo a punto de terminar la residencia también me lo planteo. ¡Mucha suerte en tu nueva etapa! — Zaida Canales Calle (@zaidacanales) December 29, 2021

Para cuidar a los demás los cuidadores debéis estar lo mejor posible.Y si el sistema no os garantiza un mínimo de bienestar, haces bien en tomar tiempo para ti. Se que no es una decisión fácil,sobre todo sabiendo lo que la gente os necesita, pero espero que encuentres ese rincón — ????????????Khalduras, #NOSinEvidencia (@JaviTwitto) December 29, 2021

Te entiendo y comparto. Es triste llegar a este punto al que hemos llegado muchos. Sea lo que sea lo que hagas, que te llene como médico y profesional. Muchos ánimos!! — Sergi Godia (@drsergigodia) December 29, 2021

Mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida. Siempre es sabio saber cortar relaciones que ya no abonan nada personalmente. — Raulito Ackerman ???? ⚡ (@LEGEND133) December 29, 2021

Mucha suerte.

Es muy triste la cantidad de compañeros que se están planteando dejarlo. — Martín #MFyC (@martinfd78) December 29, 2021

Mucho ánimo!! Yo también he pensado mucho en reciclarme y dejarlo en unos años, me encanta mi trabajo pero no puedo con mis condiciones laborales y no compensa el desgaste. — Le Neurochirurgien (@LeNeurochirurg1) December 29, 2021