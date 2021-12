"¿No os da vergüenza?": críticas al PP de Madrid por su retuit sobre Consuelo Femenía, "la esposa de Pedro Duque"

En España no existe el machismo, sostienen algunos, pero a estas alturas seguimos viendo a mujeres siendo citadas como "la mujer de" o "la novia de", pese a que incluso tengan más experiencia que sus parejas masculinas. Y también lo hemos visto en otros países, no crean.

Y cuando desde el primer partido de la oposición se alimenta esto, no parece que la cosa vaya a acabar pronto. Casos hay para aburrir pero en las últimas horas hemos visto otro que clama al cielo.

Este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez nombró embajadora en los Países Bajos a Consuelo Femenía, diplomática con varias décadas de experiencia, que ya ha tenido este cargo en Malta y en Letonia, además de ostentar otros importantes puestos. Pero resulta que también es… la esposa de Pedro Duque. Aunque este haya estado mucho menos en política que su pareja como diplomática ¿adivináis ya cómo han titulado varios medios el nombramiento? Efectivamente…

Pero en el colmo de la desfachatez, el PP de la Comunidad de Madrid ha aprovechado para deslizar una crítica al PSOE por ese nombramiento, como queriendo decir, retuiteando la noticia con ese titular y añadiendo un comentario: "Socialistas por el mundo".

Las críticas al bochornoso mensaje no se han hecho esperar y los tuiteros han recordado, entre otras cosas, que el puesto que ya ostentaba como embajadora de Malta fue designado durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Consuelo Femenía, diplomática de carrera, ya lo era antes de que su marido entrara en política. Si no recuerdo mal, era embajadora de España en Malta. Vaya titular capcioso.

Machistas por España. El PP tratando de humillar a una de las diplomáticas más importantes de España, sólo por ser esposa de un ex-ministro socialista. Lo mismo, si fuera comunity manager de un perro, y no una carrera de 29 años de xp, le ofreceis la presidencia del partido. https://t.co/yY8JIOVAbU

¿En serio? ¡Dejad de hacer el ridículo más si cabe, por favor! ¡Tened un mínimo de decencia! UN MÍNIMO, no se os pide mucho porque de donde no hay, no se puede sacar. https://t.co/u9xVGDPx3H

