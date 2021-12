Los mejores Tremending Topics de 2021

Acaba el año 2021, la segunda temporada de la serie de thriller psicologico en que se convirtió nuestra vida desde la aparición del coronavirus allá por marzo de 2020. Doce meses de noticias, sorpresas, alegrías, sinsabores, locuras y también genialidades. 365 días en los que los tuiteros han ido narrando su visión de la actualidad, y que hemos resumido cada semana en Tremending Topic con lo mejor de su irrenunciable ironía.

Estos son algunos de los mejores de este 2021:

–"Alguno está a un paso de empezar a llamar a Francisco el papa ocupa"

–"Pablo Casado escuchó el 'Cara al Sol' dentro de la Catedral y pensó que era una charla sobre energías renovables"

–"Sabes que los obreros del metal han quemado un contenedor, pero no cuáles son sus reivindicaciones. Eso es porque estás bien informado"

"Sabes que los obreros del metal han quemado un contenedor, pero no cuáles son sus reivindicaciones. Eso es porque estás bien informado" https://t.co/s26GGogaPe

–"-Gabilondo, te hemos elegido Defensor del Pueblo. -¿De cuál?"

–"Nazis y lava, España es ahora mismo 'Indiana Jones y el templo maldito'"

–"Los directivos de las eléctricas tienen la misma empatía social que Abascal días cotizados"

–"Sale Garzón pidiendo cuidado con el calor y mañana, la oposición haciendo jogging a las 4 de la tarde con forro polar en Murcia"

–"Vox suspenderá a los alumnos de Murcia que no tarareen 'Lolo Lolo' mientras suene el himno de España"

"Vox suspenderá a los alumnos de Murcia que no tarareen 'Lolo Lolo' mientras suene el himno de España" https://t.co/Z5jvU8N9Pk

–"Hoy hablaremos sobre quién ha dado alas al fascismo, en nuestra mesa de debate con Goebbels, Mengele, McHitler y McNazi"

–"Losantos hablando de orgasmos, Ayuso de libertad y Monasterio de democracia… Todos hablando de conceptos que conocen de oídas"

–"Que yo no me pongo la de AstraZeneca (le da dos caladas a un cigarro y apura el ron cola) que con la salud no se juega"

"Que yo no me pongo la de AstraZeneca (le da dos caladas a un cigarro y apura el ron cola) que con la salud no se juega"https://t.co/bmyR3d88Y3 pic.twitter.com/uwMxh7PXI8

— Tremending (@Tremending) April 9, 2021