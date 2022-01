Por Tremending

No hay mejor desprecio que no hacer aprecio, dice el popular refrán, y eso es lo que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tuitear una frase de Almudena Grandes para contestar -sin citarlo- al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien cree que la escritora "no merece" ser hija predilecta de la capital.

El presidente cita en un tuit a la popular escritora: "Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento".

Y remarca en el mismo mensaje que "fue un privilegio convivir con ella en un espacio de libertad y fraternidad como es Madrid".

El tuit se hizo viral en minutos.

Almudena Grandes escribió: "Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento". Fue un privilegio convivir con ella en un espacio de libertad y fraternidad como es Madrid. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2022

Sánchez pone así en valor a Almudena Grandes, fallecida el pasado 27 de noviembre y a cuyo entierro en el Cementerio Civil de la Almudena acudió con varios miembros del Gobierno y cientos de fieles lectores. Y de esa forma reacciona a las declaraciones de Almeida en las que, literalmente, dijo: "Yo he ponderado: un buen presupuesto y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos".

El alcalde de la capital describía de esa forma su pacto con el Grupo Mixto en un vídeo, en el que también recordaba que su grupo ya había votado en contra de este nombramiento para la escritora.

Esas declaraciones del alcalde, "mezquinas" para el viudo de la escritora, el poeta Luis Garcia Montero, levantaron un alud de criticas contra el regidor: el uso de la figura de la popular escritora Almudena Grandes para contentar a cuatro concejales del Grupo Mixto a campo de sus votos para sacar adelante el presupuesto de Madrid.

Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre @AlmudenaGrandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta. — Luis García Montero (@lgm_com) January 3, 2022

Almudena será recordada siempre por sus obras , @AlmeidaPP_ también: destruir la placa a Largo Caballero, los versos de Miguel Hernández,etc. Lo último,negociar unos presupuestos usando la memoria de Almudena como mercancía. Es un fascista y no sabe gobernar. #AlmeidaMiserable — Gabriela Núñez #Avanzamos ???? (@nu_ma65) January 3, 2022

Almudena será inmortal por mucho que algunos que sabemos que no llegarán a serlo se empeñen en querer borrar su legado. — DIEGO ❤️ (@DRZRZ) January 3, 2022

Así se hace. Se sale en defensa de una persona que ha sido cultura, lo es y lo será. Le duela a quien la duela, la libertad estaba en sus libros, no en las cañas — Desidia y Media ????‍☠️???????? (@DesidiayMedia) January 3, 2022

A nosotras nos gusta recordarla así:

Librerías maravillosas en Madrid que siguen recordando a Almudena Grandes @LibroGaztambide Este Madrid ❤️ pic.twitter.com/oumLz3bKUg — Andrea Ropero (@andrearopero) January 3, 2022

Así que lo dicho: "Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento".