"He sufrido el virus y me han tomado por tonto": el discurso de un presentador de Antena 3 Noticias que ha descolocado a muchos

Manuel Sánchez durante su discurso en Antena 3 noticias.

Por Tremending

Los últimos datos que arroja Sanidad de esta sexta ola no son muy alentadores y las hospitalizaciones siguen creciendo. Dentro de este caos y saturación, el presentador de Antena 3 noticias, Manu Sánchez, ha elaborado un discurso que comienza así: "He sufrido el virus y me han tomado por tonto. De lo primero me estoy recuperando, de lo segundo no".

¿Por qué no habéis hecho viral esto? pic.twitter.com/m5GtVNl2Tw — Oritrón (@CoronaVid19) January 4, 2022

El presentador ha criticado la sanidad de Madrid, "la mejor de España", después de tardar dos días en poder cogerse la baja tras infectarse de covid, tener que recurrir a la privada para hacerse una PCR y un test de antígenos o esperar una llamada de rastreo que nunca llegó.

El discurso ha generado multitud de opiniones. Algunos aplauden al periodista, otros critican la gestión de Ayuso y los hay también quienes critican el papel de Antena 3 durante la pandemia:

Antena3… se ha metido… ¿¡CON LA GESTIÓN DE AYUSO Y SU PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD!? Que tipo de universo paralelo es este https://t.co/anajnra3m5 — Ζeta Nucelar ☢️ (@Zzeta_d) January 5, 2022

El día que reconozcan que el desmantelamiento de sanidad pública se debe a la mala gestión de Presidenta de la Comunidad Autónoma, así sin rodeos a lo mejor me crea algo de lo que dicen.

Y que no solo que vaya al hormiguero mentir y "divertirse" algún día dará cuentas de lo hizo pic.twitter.com/Kn9btLptQq — Fede_???? (@f448f1c79fa4405) January 4, 2022

Épico, me da igual la ideología de este señor, es más ni la sé ni me importa, apliquemos un poco de sentido común a la vida. — Nano García (@cochonygarcia) January 4, 2022

Faltó un anuncio de sanitas justo después de su speech de gloria ???????????????? — Once-P (@Poncevolution6) January 4, 2022

Bueno… lo dice desde uno de los principales medios que tienen ciertos políticos para manipular y tomarnos por tontos. — Howard Cid (@howacid) January 4, 2022

Buen discurso aunque, tristemente, los medios de comunicación nos han tomado por tontos tanto o más que los políticos… — LadyRoci (@LadyRoci) January 5, 2022

A Manu Sánchez solo se le ha olvidado decir que las competencias sanitarias están transferidas a las CCAA. En su caso, la de Madrid. pic.twitter.com/CwwrHPP3kA — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 5, 2022

En Antena 3???? A este se lo cargan antes que al virus. — Verbal Kint (@jjserrano75) January 4, 2022