La aclamada reflexión de Benjamín Prado acerca de los comentarios de Almeida sobre Almudena Grandes

Las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre Almudena Grandes siguen trayendo cola, y no es para menos. A pesar del revuelo y las desafortunadas palabras, el alcalde no ha querido rectificar y se mantiene en sus trece. Es más, redobla la apuesta y denuncia una campaña en su contra.

El poeta Benjamín Prado se refirió a esta situación en el programa Más Vale Tarde de La Sexta y las redes se han volcado con él.

"Como el alcalde Almeida no rectifica su opinión sobre Almudena Grandes y decimos que rectificar es de sabios, no hacerlo será de soberbios, cobardes o torpes. Lo peor es lo de en medio, el miedo que le tiene no a los ajenos sino a los propios: sus socios de la ultraderecha." pic.twitter.com/27kGM3uJKC

