"El rey doblando el lomo es noticia": cachondeo por el gesto de Felipe VI, elevado a la categoría de información

¿Te imaginas que se te caiga algo al suelo, te agaches a recogerlo y un periódico saque eso como noticia? Pues esa es la vida que llevan los reyes en España. Los ejemplos de periodismo cortesano están a la orden del día. Cualquier gesto medianamente terrenal es destacado como un alarde de campechanía o de sacrificio y prácticamente todo lo que hacen "sorprende" siempre a algún medio.

El último caso llamativo ha sido detectado por los tuiteros. Se trata de una videonoticia de El Mundo titulada "El broche 'rebelde' de Letizia y el gesto más caballeroso de Felipe VI".

El "gesto caballeroso" que mereció la pieza es que el rey se agachó a recoger un broche que se le cayó a la reina. Tal cual.

La 'noticia' ha provocado decenas de comentarios en las redes:

A mí no se me podría caer un broche de diamantes al suelo…

No es lo único en lo que no somos iguales.

La verdad es que tampoco le podría dejar en herencia a mis hijas la jefatura del Estado… https://t.co/P7e03OVn6a

— Carlos Sánchez Mato???? (@carlossmato) January 6, 2022