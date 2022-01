Por Christian González

¡Viernes!

Venga, que llega el fin de semana y ya solo nos pueden pasar cosas buenas.

Esta semana hemos dicho adiós a las fiestas navideñas tras el día de los Reyes Magos, época de ilusión y milagros.

Ha tardado un poco pero al fin ha llegado EL MILAGRO DE LA NAVIDAD Un cliente se ha ido sin esto. Después de 6 cervezas. Dios lo bendiga. pic.twitter.com/S0KyiZJLzv — Ritxi Naval (@ritxinaval) January 6, 2022

Acaban unos días de juntarse con los seres queridos y comer mucho.

Ya solo queda la comida del día de reyes pic.twitter.com/ezahscEEbM — Carl Winslow (@CarlWinslou) January 5, 2022

Pero sin duda, lo mejor de todo ha sido el osito desnucado de la cabalgata de Cádiz. Te queremos osito.

Mi madre: "Por favor, tu hermano y tú no bebáis mucho antes de la cena de Nochebuena, que luego os ponéis muy pesados"

Mi hermano y yo llegando a casa el 24: pic.twitter.com/cXGBGGdXle — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 6, 2022

¡ LE HE DAO, LE HE DAO! pic.twitter.com/NWIEMsT2cG — cristina fernandez (@juevesantes) January 6, 2022

-Este quien es?

-Mi primo el de Cádiz! pic.twitter.com/FGkSEXLh4z — BAINK – El Regreso (@SuperbainK_2) January 6, 2022

"Señor García Egea, le voy a dar un dato" pic.twitter.com/hIe6Wptz7B — NoAbrasPaz (@noabraspaz) January 6, 2022

Elige tu lado en la vida. pic.twitter.com/dIuwBoCg3T — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungber) January 6, 2022

Por cierto, ¿Os han traído algo?

-¿Y tu que le has pedido a los reyes?

-Que abdiquen. — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) January 5, 2022

Vamos a pedirle a los Reyes que no se lleven nada. — EL PUTO PERRO SÁNCHE (@javilimonysal) January 5, 2022

Qué. ¿Cómo os habéis portado este año? Seguro que no tan bien como los borbones. pic.twitter.com/JLmwDGBACM — gerardo tecé (@gerardotc) January 6, 2022

A nivel de país, lo que nos han regalado en estos días es algún que otro bulo.

Vuelve el bulo del patrimonio de Irene Montero. De la mano de un diputado que no sabe lo que es el pasivo y de unos medios dispuestos a tragarse cualquier cosa pic.twitter.com/6XRNoFu0r6 — Marcos Pinheiro (@m_pinhe) January 4, 2022

Difícil combatir el bulo. Porque cuando el político de turno puede utilizarlo a su favor, para perjudicar la reputación del rival político, lo difundirá aunque sepa que es falso. Ha pasado a formar parte de la estrategia electoral como algo normal. Y esto es muy irresponsable. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) January 5, 2022

En concreto, llevamos toda la semana hablando de Alberto Garzón por unas palabras que convenientemente le han tergiversado. Oooootra vez.

La gente está enfadada con Garzón porque ha dicho que el agua moja. — Sergio García (@sgarcia_96) January 5, 2022

Garzón NO ha atacado a los ganaderos. Es falso. Basta con leer la entrevista. Pero eso es lo de menos, porque los medios españoles son imparciales (ni a favor ni en contra del bulo) y lo que quieren saber es, sin posicionarse, cómo te sientes con que haya atacado a los ganaderos. — gerardo tecé (@gerardotc) January 5, 2022

Defender la ganadería extensiva frente a las macrogranjas NO es criticar a las ganaderías, es criticar a las malas ganaderías. Como defender unas condiciones de trabajo dignas NO es criticar a las empresas, es criticar a las malas empresas. Y hasta aquí el festival de OBVIEDADES — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 5, 2022

La vez anterior pidieron la dimisión de Garzón por decir lo mismo que todo el mundo, incluidos quienes pedían su dimisión: que el consumo excesivo de carne no es bueno.

Esta vez la piden porque, según el bulo, ha dicho algo con lo que puedes estar en contra. Me parece un avance. — gerardo tecé (@gerardotc) January 6, 2022

Es curioso que Fernando Ónega vea algo parecido a la "traición" en la crítica en Europa de las macrogranjas por un ministro, y no comente siquiera la campaña de Casado en Bruselas contra el prestigio económico de España para dificultar las ayudas. ¿Eso no es 'traición'? — Antonio Papell (@Apapell) January 7, 2022

Por lo que sea.

Baja el desempleo… suben las afiliaciones al la s.s…. ¡Rápido, sacad un bulo de algo que haya dicho Garzón! pic.twitter.com/Aw24tiPIvw — FERDELES (@ferdeles) January 5, 2022

Cada vez que baja el paro hay un bulo contra Unidas Podemos, Irene Montero o Yolanda Díaz, no falla. Van 8 meses así. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) January 5, 2022

Podríamos volver a explicar lo que dijo y lo que no dijo, pero a estas alturas el que no lo sabe es porque no quiere saberlo. Seamos sinceros todos.

¿Que carne prefieres? Pues eso mismo ha dicho el Ministro. pic.twitter.com/kEBHOxeZhl — Bulldog Punk (@bulldog_punk) January 6, 2022

Que un barco velero es mucho más ecológico que un transatlántico lo tenemos todos claro hasta que lo diga Alberto Garzón. — Prendente (@prendente) January 6, 2022

La derecha está encantada chapoteando en este barrizal. Ellos se lo inventan, ellos le sacan partido y la sociedad se queda con la tontería y sin un debate serio que podría ser beneficioso para todos.

– …y no te preocupes, que yo te llevaré a una granja mucho más grande donde conocerás a otros cerditos como tú. pic.twitter.com/uqWRixYNt5 — CELESSON (@chemapizca) January 7, 2022

Por supuesto, ya ha vuelto a salir la feria habitual de motivados haciéndose fotos con chuletones.

"Mira Alberto Garzón cómo me como una loncha de panceta de El Pozo" — Incitatus (@LTGarlic) January 5, 2022

"Madre, está noche hágame unos frankfurts para cenar, que quiero escribirle un tuit a Alberto Garzón" — Incitatus (@LTGarlic) January 5, 2022

Pero ojo, porque también hay políticos del PSOE en el ajo.

-Somos socialistas! Somos ecologistas! Somos verdes!

-Habría que mirar lo de la ganadería intensiva, que está regular.

-Calla, rojo! Hippie! — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) January 5, 2022

Lambán no se ha equivocado difundiendo un bulo sobre Garzón, sabe muy bien lo que hace. Es la misma estrategia que usa la derecha. Mentir y manipular. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) January 6, 2022

Es difícil convivir en un gobierno donde el socio mayoritario difunde bulos igual que la ultraderecha. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) January 6, 2022

Algunos están incluso pidiendo la dimisión de Garzón por decir algo que ellos mismos han defendido muchas veces.

Acto 1. Acto 2. Acto 3. pic.twitter.com/TL8qjpOIQI — Nacho Corredor (@nachocorredor) January 6, 2022

A Page se le ha caído un poquito de hipocresía. https://t.co/sFIeXsCJU4 pic.twitter.com/TZda3dAJ6M — Jaime Martínez ???????? (@iacbe) January 5, 2022

Capturad que seguro que se les borra ;)) https://t.co/CkWRpDM6Ik — Luis Endera (@Luis_Endera) January 7, 2022

Menuda estampa.

MINISTRO DE CONSUMO: TA HASIENDO FRESKITO TODO LOS TONTO DE ESTE PAI: INDISNANTES PALABRA ESTA HABLANDO A TITULO PERSONA ES UN URTRAJE NO ESTA HABLANDO EN NOMBRE DER GOBIERNO HAY KE SESARLO INMEDIATAMENTE ESTO ES INCREIBRE COMUNISTA PERO BIEN KE LLEVA UN ABRIGO DIMISION YA — MALACARA (@malacarasev) January 5, 2022

Decir que las macrogranjas son una mierda es una traición a España, no como ir llorando por Europa para que NO nos den los fondos europeos, que eso es de ser super patriótico … ¿verdad @pablocasado_ ????? — Noa Gresiva (@NoaGresiva) January 7, 2022

En otro orden de cosas, sigue la polémica por Djokovic, que está aislado en Australia por, supuestamente, no estar vacunado contra la covid.

Ahora que tiene tiempo libre, Novak Djokovic puede aprovechar para ir a los conciertos de Miguel Bosé. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) January 6, 2022

Que el tenista este antivacunas al que no dejan entrar en Australia se llame YoCovid es una extraordinaria jugada del destino — Javi Sánchez Glez. (@javisanchezglez) January 6, 2022

Mucha gente enfadada con el tenista por su postura sobre las vacunas.

¿Cómo? ¿Que en Australia han tratado igual a Novak Djokovic que a cualquier otra persona? ME SANGRAN Y NO PINCHO — Anacleto Panceto (@Xuxipc) January 5, 2022

Aquí, viendo a los patriotas españoles cargando contra Nadal y alabando a Djokovic pic.twitter.com/V3QmheZ5tp — Anacleto Panceto (@Xuxipc) January 6, 2022

La misma gente que defiende a Djokovic no ha criticado ni una vez que no puedas entrar en ciertos países de África sin vacunarte de la polio, la fiebre amarilla o del cólera. En el segundo caso desde siempre se ha visto normal y ético, en el primero ya les sale el magufo interno — Bernat Castro ???? (@Berlustinho) January 7, 2022

Otros, en cambio, le apoyan.

El partido cuyo único programa es elegir siempre la peor postura posible ante cualquier coyuntura. https://t.co/piQdeId5AF — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) January 7, 2022

Esperemos que encuentren una solución.

Mi solución para el tema Djokovic. pic.twitter.com/Wn7A4pqOVu — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) January 7, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

POV: abres la churrería un domingo al lado de un after

pic.twitter.com/zRRg3pHJJZ — David Pareja (@davidpareja) January 5, 2022

Este me lo sé, es una serpiente que se ha comido un elefante pic.twitter.com/j742wcZTcD — diegrotesco (@diegrotesco) January 7, 2022

Envuelto en… llamas. El que inventó este papel de regalo no cobra lo suficiente. pic.twitter.com/G4XKt7eORo — María Guillén (@winkyhelada) January 5, 2022

El imperio con tacata pic.twitter.com/VFaB8px0Ea — ℳiguel ℂaine (@MiguelCaine) January 3, 2022

La Roomba negándose a entrar en la habitación de mis hijas pic.twitter.com/PWLUmIfgxP — SirFrancisX ???????????? (@mentapolemic) December 30, 2021

-Hola, es el Club de los Cuñaos?

-Mira, te voy a explicar lo que es un club — le frère ???? (@Lfrre) December 29, 2021