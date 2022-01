Por Tremending

Dos años después la Supercopa de fútbol española vuelve a disputarse en Arabia Saudí. Una decisión que en su momento ya resultó polémica tanto desde el punto de vista político como deportivo. Celebrar la competición en un país que destaca por su evidente falta de derechos, especialmente entre las mujeres, ya es de por sí muy cuestionable. En su momento, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ya recibió un alud de críticas por adoptar esta decisión. A las críticas políticas se suman las deportivas: más de uno se pregunta qué sentido tiene disputar una competición nacional a casi 6.000 kilómetros de distancia, alejando el espectáculo del aficionado.

Esa es al menos la reflexión que ha hecho este lunes Raúl García, jugador del Athletic de Bilbao, uno de los equipos en liza. El jugador cree que "no tiene sentido" que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí porque los cuatro equipos del torneo "juegan en nuestro país" y, por ello, considera que "tenía que jugarse aquí". Además, Raúl García denuncia que si se juega en Arabia es únicamente por el negocio y por el dinero.

Raúl García, que se confiesa ser "de los de antes", cree que "el fútbol ha cambiado en el sentido de que no se piensa en el aficionado" y que "lo que importa es generar e intentar sacar patrocinios". "Nos estamos olvidando de lo básico en el fútbol que es el ambiente, que la afición disfrute con la familia, que los horarios sean los más cómodos para todos. No es que lo diga yo, es que se ve. Es mi trabajo, me dedico a esto, pero de cuando empecé a ahora ha cambiado mucho, y a mi me da pena", ha afirmado el jugador.

Estas son sus palabras exactas.

????⚪️ ¿Supercopa en Arabia? Firmo con sangre lo que dice Raúl: ????️ "No tiene sentido. Yo soy de los antes, el fútbol ha cambiado porque no se piensa en el aficionado. Ahora importa generar y nos olvidamos de lo básico, de ese ambiente que hace que los partidos sean diferentes". pic.twitter.com/JoxnmDdzVL — Endika Río (@endikario) January 10, 2022

Como podrán suponer, las declaraciones de Raúl García han generado una buena cantidad de reacciones en las redes sociales.

Lo que debería ser normal, un jugador opinando sobre las aberraciones del #FutbolModerno y posicionándose del lado de los aficionados, es una excepción

Grande Raúl García#OdioEternoAlFutbolModerno — Atletico Rebelde (@AtleticoRebelde) January 10, 2022

Tiene toda la razón, excepto en una cosa.

Estamos en medio de una pandemia, en la ola con mas casos y ésta supercopa es mejor hacerla fuera. No donde se va a hacer, pero mejor fuera — Santi Aguirre (@saguieig) January 10, 2022

Lo que sentimos y pensamos la mayoría. Raúl García, uno de los nuestros. — Tommy (@Tomas_ec8) January 10, 2022

Pues lleva toda la razón. Irse a otro país es un sinsentido. Irse a Arabia Saudí es además una indecencia. — Adolfo SzMz (@Adolfoszmz) January 10, 2022