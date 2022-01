Imagen combinada de Risto Mejide y una manifestación negacionista. — Europa Press

Por Tremending

En un clima —a veces más artificial que real— marcado por las polémicas que rodean a celebridades y su posición contraria a la vacunas (la última, la del tenista Novak Djokovic), ha sorprendido una publicación del presentador Risto Mejide en su cuenta de Instagram. El juez de Got Talent ha compartido que está contagiado con la variante ómicron.

"Menudo regalito de reyes (…) Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca. Por cierto, después de 24h me siento mucho mejor", ha explicado. El publicista ha aprovechado su difusión en redes sociales para apelar a los antivacunas: "Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por enésima vez, la vacuna no evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes)".

La publicación ha recibido ataques por parte de los sectores negacionistas de las vacunas, que han criticado sin ningún tipo de argumento científico al presentador. Risto, sin embargo, no ha dudado en mostrar su agradecimiento a "la ciencia y nuestros sanitarios". Ha señalado que apenas tiene síntomas y ha respondido a los antivacunas: "Gracias a la pauta completa me estoy echando unas risas leyendo vuestras gilipolleces. Así que entiendo perfectamente vuestra rabia".

Antivacunas: gracias a la pauta completa me estoy echando unas risas leyendo vuestras gilipolleces en mi TT. Así que entiendo perfectamente vuestra rabia. GRACIAS a la ciencia y a nuestros sanitarios aquí sigo, sin apenas síntomas. A que jode. — Risto Mejide ???? (@ristomejide) January 9, 2022