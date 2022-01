Polémica en Twitter por las palabras de Ángel Martín en 'La Sexta Noche' sobre los antivacunas

Por Tremending

La sexta ola de coronavirus sigue sin darnos tregua y solo este fin se semana las comunidades han notificado más de 120.000 nuevos contagios. Además, la cosa no tiene visos de parar por el momento.

Mientras, los datos siguen demostrando que la vacunación es el mejor arma que tenemos para luchar contra el virus, pero también para no saturar el sistema sanitario. Unos datos tozudos frente a los que intentan poner excusas a la vacuna con argumentos ridículos.

Este fin de semana, el tema de las vacunas fue una de las cuestiones por las que preguntaron al humorista y presentador Ángel Martín en el programa La Sexta Noche. Su respuesta ha provocado una oleada de reacciones de todo tipo.

"¿Qué te parece cuando ves, ahora está siendo protagonista Djokovic, pero hay otros muchos ejemplos de gente célebre y no célebre que sigue resistiéndose a las vacunas?", preguntó el conductor del programa a Martín.

"Son dos opciones igualmente respetables y no habría que buscar el enfrentamiento" @angelmartin_nc y los que no se quieren vacunar pic.twitter.com/F8RGl2LPlq — TVMASPI (@sebas_maspons) January 9, 2022

El vídeo completo puede verse aquí (segundo 1.30.30)

Su respuesta fue la siguiente:

"Bueno, me parece que es una opción que tienes. Eres libre de vacunarte o de no vacunarte. Lo que me parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar esas dos opciones que tú tienes. Eso es lo que es delicado. Cuando de repente los medios aprovechan que a lo mejor alguien que no se ha vacunado muere y te ponen: este que no se ha vacunado ha muerto. Y cuando muere alguien vacunado no te ponen: este que se ha vacunado ha muerto".

Posteriormente añadió: "Me parece que es una lástima la búsqueda constante del enfrentamiento entre opciones que cada uno es libre de hacer, no tiene más. Sobre todo cuando estamos en un país en el que el 90% de personas están vacunadas. Es un debate que se está estirando en el tiempo de forma innecesaria, yo creo, porque realmente el problema está en otro lado ahora mismo".

Me cae muy bien Ángel Martín, pero ha dicho una gilipollez enorme. La tasa de UCI es infinitamente mayor entre los no vacunados. Es como decir que los medios enfrentan a los que se tratan un cáncer con medicina y los que eligen flores de bach. Por favor.https://t.co/KmuXCKUwdx — gerardo tecé (@gerardotc) January 9, 2022

Vacunarse es un acto de responsabilidad, solidaridad y empatía para con la salud de los que te rodean, para con los más vulnerables a la enfermedad y hasta para con la economía de tu entorno. Creo que Martín, que me parece un genio en su trabajo, ahí se equivoca. — Iñaki López (@_InakiLopez_) January 9, 2022

Buenas tardes Andres. No somos nosotros, los periodistas, los que en una pandemia "consideramos correcto" o no un comportamiento. Son los médicos, virólogos… Los que advierten sobre las consecuencias de no vacunarse para ti y tu entorno. Luego usted el libre de actuar.

Saludos. — Iñaki López (@_InakiLopez_) January 9, 2022

Comoletanebte de acuerdo, los medios buscan una continua confrontación. — Jaime Gil (@jaimegil98) January 9, 2022

Lo que realmente dice @angelmartin_nc: a lo mejor los medios deberían dejar la polémica de los antivacunas porque el 90% del país está vacunado y el problema real es otro Lo que oye la gente: apoyo a los a los anti vacunas a muerte, negacionismo al poder https://t.co/OHfpHb7MPF — Paula Acevedo (@pacevedoroyer) January 9, 2022

Ángel Martín ha jugado a ser tibio con un asunto en el que no lo puede ser. No vacunarse es una opción, por supuesto, pero blanquear a quienes no lo hacen por su presunta libertad para perjudicar a toda la sociedad no es lo apropiado. La equidistancia en este tema es peligrosa. — Álvaro López (@a1varo_lopez) January 9, 2022

No consigo encontrar el corte completo. Me da la sensación que él lo que quiere decir es que con más del 80% de la población vacunada, el foco informativo está demasiado puesto en la gente no vacunada. — Rikola Karabatic (@ThreekolaK) January 9, 2022

Que digo yo,que por qué hay que darle voz a un cómico,una presentadora de tv,un cantante…sobre este tema — AMANDA HERNANDIS (@AmandaFM09) January 9, 2022

En lo primero tiene razón, mientras no sea obligatoria se queda en la libre elección. En lo de los medios frivoliza, no es la confrontación, es la difusión de los científicos con datos de infectados y vacunados o no. — Ana Monzón (@Ana_Monzon21) January 9, 2022

Ángel Martín ídolo de los antivacunas, WHAT A TIME TO BE ALIVE. — ???????????????????????? (@Arezno) January 9, 2022