El hilo de una científica que explica el sinsentido de los negacionistas: "Es agotador estar justificando nuestros conocimientos día tras día"

El hilo de una científica que explica el sinsentido de los negacionistas ha arrasado en Twitter. La usuaria de la red social ha criticado que se ponga en duda constantemente la evidencia científica mientras que nadie deja de entrar en un edificio por cuestionar el trabajo de un arquitecto o de conducir un coche por no fiarse de la labor de un mecánico.

La tuitera también ha criticado que se de "bombo" a las personas que no tienen formación y difunden "cosas que cualquiera con un mínimo de background científico puede desmentir". "Entiendo que es más cómodo creer en conspiraciones que en la ciencia, pero esto ya es absurdo", ha argumentado.

Imaginad que, cada vez que vais a entrar en un edificio (ya sea vuestra vivienda, vuestra escuela, vuestro centro de trabajo, unos grandes almacenes, da igual), decidierais no hacerlo porque "no os fiáis del arquitecto que lo diseñó ni de los obreros que lo construyeron".

¿A que suena ridículo?

— Lidia_FL (@Bio_Lidia) January 10, 2022

Es más, imaginad que, como creéis que los arquitectos e ingenieros no hacen bien su trabajo, decidís leer un par de manuales y hacer una búsqueda rápida por internet para poder construir vuestro propio edificio y fabricar vuestro propio coche.

Entonces, ¿por qué muchas personas se creen con la potestad de pensar que los científicos no sabemos hacer nuestro trabajo, y que lo que hacemos no funciona bien o no es seguro?

¿Por qué no se cuestiona el modo de trabajar de otros profesionales, pero sí el del científico?

— Lidia_FL 👩🏻‍🔬🧬🔬 (@Bio_Lidia) January 10, 2022