La explicación de Iglesias sobre el funcionamiento de los bulos que ha hecho reír a Margallo: "Me voy a tener que ir al gulag"

El debate sobre las palabras tergiversadas al ministro de Consumo, Alberto Garzón, sigue siendo uno de los temas más comentados en la actualidad y parece que no hay tertulia o político que no se pronuncie sobre la ganadería y las macrogranjas. Este martes, el tema también salió en la tertulia de Hora 25 en la Cadena Ser, en la que participan Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel García-Margallo.

Durante la misma, el exvicepresidente del Gobierno se mostró indignado con las palabras de Sánchez sobre Garzón. Una opinión que después resumió en su cuenta de Twitter asegurando que "el presidente ha cometido un error muy grave al no denunciar el bulo contra Garzón".

Posteriormente dio un ejemplo de por qué "es indecente utilizar la mentira" para hacer política. Estas fueron sus palabras:

"Margallo y yo podemos tener diferencias en muchas cosas […] Podemos estar discutiendo durante horas, pero no se puede partir de la base de la mentira. Yo no puedo acusar al señor Margallo de haber sido un acosador sexual con su secretaria a pesar de que si lo digo siete veces va a terminar provocando titulares".

Al escucharlo, Margallo comenzó a reír y, en tono de broma, dijo: "Me vas a acabar creando un problema que me voy a tener que ir al gulag". Más tarde, Iglesias repitió la idea y Margallo volvió a reír: "Y dale…"

El Presidente ha cometido un error muy grave al no denunciar el bulo contra Garzón. Si el Presidente no para en seco los bulos, los bulos crecerán. Lo he explicado en la SER 👇🏻 pic.twitter.com/sCgVFdlORL

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 10, 2022