"La sonrisa de Vera no se apagará nunca": el conmovedor vídeo del padre de la pequeña fallecida en València

El tuit de Iván Pérez, padre de la pequeña Vera.

Por Tremending

Imposible acercarse al dolor de Iván Pérez, el padre de la pequeña Vera, de cuatro años de edad, fallecida a causa de una atracción infantil hinchable en la Feria de Mislata (València) que el viento levantó y tumbó.

Un adiós trágico que el padre ha querido evocar con un sencillo vídeo de Vera cantando y un breve comentario: "Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA".

Un tuit que no ha dejado de recibir muestras de cariño, gente de toda índole ha querido mostrar su apoyo a Iván. Una suerte de bálsamo ante una tragedia que nunca debió producirse.

Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA pic.twitter.com/0QHJnm61Ir — Iván Pérez (@IvanFaubell) January 10, 2022

Un padre devastado que, desde lo más íntimo, nos ofrece apenas un instante de todo lo que ha perdido. Una sonrisa que servirá, gracias a la generosidad de estos padres que han decidido donar los órganos de Vera, para que cinco niños y niñas puedan vivir.