"Si el PP dice que no existen las macrogranjas, ¿por qué le molesta tanto que Garzón critique algo que no existe?"

Por Tremending

Agárrate, porque resulta que en España "no existen las macrogranjas". O eso es lo que asegura el PP (ahora).

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Milagros Marcos, aseguró este lunes en declaraciones recogidas por la Agencia EFE que en nuestro país "no existen las macrogranjas" porque no hay una sola explotación con más de 10.000 cabezas de ganado. Una cifra que no se sabe muy bien de dónde ha sacado.

Es la enésima vuelta de tuerca del PP con este asunto, que lleva una semana sacando punta a unas declaraciones tergiversadas de Alberto Garzón, a las que se han sumado también varios políticos del PSOE.

La última ocurrencia del PP para estirar el chicle ha tenido decenas de respuestas:

En España no existen las #macrogranjas, a los jornaleros del campo se les paga según convenio y el meteorito traerá muchos puestos de trabajo. — Pastori Filigrana (@PastoriFiligran) January 10, 2022

Resumo la opinión del PP sobre las macrogranjas manifestada durante estos días: meterse contra ellas es meterse contra toda la ganadería española, pero ellos ya estaban en contra de ellas de siempre y, además, no existen. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) January 10, 2022

Entonces, si el PP dice que no existen las macrogranjas, ¿por qué le molesta tanto que Garzón se haya metido con algo que no existe? — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) January 10, 2022

El resumen de las macrogranjas para el público es "Puede que todo lo que haya dicho Garzón sea verdad pero es que lo ha dicho un rojo". — Galicia M. Gunderson (@srtagalicia) January 10, 2022

Argumentario del PP

1)El PP considera que en España "no existen las macrogranjas"

2) ¿Qué es eso de la Gurtel?

3) Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso son uña y carne.

4) El rescate bancario no nos ha costado ni un euro.

Todo verdad, no?https://t.co/uqAtKWdZcz vía @eldiarioes — Carlos Sánchez Mato???? (@carlossmato) January 10, 2022

Que dice el PP que las macrogranjas no existen

M.Rajoy tampoco

La corrupción tampoco

Pero ETA SI — Rakel ???? (@RakelAntifa) January 10, 2022

Aquí un montón de gente de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón o Murcia protestando contra las macrogranjas que según el PP no existen. pic.twitter.com/ne0uDLcnop — Izquierda Unida???? (@IzquierdaUnida) January 10, 2022

Dice el PP que las macrogranjas no existen….???????? https://t.co/3bhK2Xeu0A — Juan López de Uralde (@juralde) January 10, 2022

No mires a las macrogranjas! dicen en el PP. — Cesar Fonseca (@Cesar_Opinions) January 10, 2022

Las macrogranjas Schrödinger. — Jesús (@elchamacor) January 10, 2022

No sabemos quién son M. Granjas — FJBARCO???????????? (@FERNANDOJBARCO) January 10, 2022

Son de chiste, pero malo. — Castyk de Ruiz, (@CastykdeRuiz) January 10, 2022

Las macrogranjas no existen, pero haberlas haylas. — Neerai- Paula Raga (@Nee_Pendragon) January 10, 2022

Las #macrogranjas no existen. Son casos aislados. Las macrigranjillas de plastilina. Esas macrogranjas de las que usted me habla. Las granjas de producción masiva. M. Granjas. — laQestion (@LaQestion) January 10, 2022

O sea, las macrogranjas no existen y Garzón es un submarino de los fabricantes de carne artificial… ¿Y estos pollos qué son, actores? pic.twitter.com/I6Hu1UXQct — angrycalamar (@angrycalamar) January 8, 2022

Evitar la instalación de macrogranjas es proteger nuestra tierra de contaminación y preservar nuestro patrimonio. Lo dice Manuel Egea, el tío de Teodoro García Egea.

Así son en el PP. Quieren macrogranjas en tu pueblo, pero no en el suyo ??‍♂️ pic.twitter.com/2W7YWUz1xT — Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) January 10, 2022