Los desencuentros entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid también se dan en Twitter, revelando la falta de coordinación entre instituciones, alguna de ellas parece que anda un poco perdida. Como es el caso de la región presidida por Isabel Díaz Ayuso.

El consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado en una entrevista que ha trasladado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la posibilidad de cambiar la normativa para que los médicos puedan expedir al momento la baja y el alta de un trabajador contagiado por covid-19 en el momento del diagnóstico.

Escudero ha señalado que el objetivo de esa medida es descongestionar la Atención Primaria de labores administrativas y burocráticas para que se centre en la asistencia a los pacientes.

Todo parecía correcto hasta que ha llegado el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para recordarle que esa medida ya la pueden aplicar la comunidades autónomas: "La posibilidad de emitir la baja y el alta simultánea en un mismo acto por un facultativo ya existe, no requiere ningún cambio normativo".

La posibilidad de emitir la baja y el alta simultánea en un mismo acto por un facultativo ya existe, no requiere ningún cambio normativo y se aplica en algunas CCAA referido a la COVID-19. Es una cuestión que depende de los procedimientos internos de gestión de cada comunidad https://t.co/0ZBRhmWJOr

La norma, que viene recogida en la web del ministerio, señala que el profesional "emitirá el parte de baja y de alta en el mismo acto médico cuando considere que se trata de un proceso de duración estimada muy corta". Aunque es cierto que el periodo debe ser inferior a cinco días —las cuarentenas son de siete—, el médico tal y como ha asegurado Escirvá puede "retener el alta hasta la fecha indicada por el facultativo, en este caso 7 días".

A lo que me refería, por si no se me entendió bien anteriormente, es que el programa de gestión de bajas permite retener el alta hasta la fecha indicada por el facultativo, en este caso 7 días, y en ese momento se transmite al INSS. Como digo, es algo que ya aplican varias CCAA https://t.co/dz2y4p0bsH

