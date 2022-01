Por Tremending

Lleva pocos meses al frente de Hora 25 en la cadena Ser, pero Aimar Bretos ya ha acostumbrado a sus oyentes a arrancar el programa con una contundente reflexión sobre la actualidad del día que no deja indiferente a nadie. Con un estilo sencillo y directo, el periodista suele poner los puntos sobre las íes. Sus primeros cuatro minutos del programa de ayer, miércoles, son para enmarcar. Contando simplemente lo que había pasado durante el día, Bretos denunció sin estridencias, sólo tirando de los datos reales, cómo el PP recurre a las mentiras y los bulos para hacer oposición al Gobierno. Vean.

💢 De la falsa insinuación del PP con los test de antígenos a su externalización en Castilla y León… pasando por el archivo definitivo de la caja de Podemos Estos cuatro minutos de @AimarBretos 👇 pic.twitter.com/MWZnQqPn1v — Hora 25 (@hora25) January 12, 2022

El periodista se hizo eco de unas palabras (o bulos deberíamos decir) de Teodoro García Egea, secretario general del PP, sobre el control del precio de los test de antígenos. Dijo Egea que el Gobierno se lleva dinero a través de los impuestos por este producto tan demandado hoy en día. "Un buen pellizco", sentenció el dirigente del PP. Bretos le desmontó el argumento a Egea con datos reales: "Teodoro Garcia Egea se adentra en el terreno de insinuación de falsedades. El Gobierno no recauda nada porque están [los test] exentos de IVA", informó Bretos.

Relacionada



La reflexión de Aimar Bretos sobre la embestida de Vox contra las leyes LGTBI: "Para ponerlo en bucle en la Asamblea"

La cuestión fundamental, sin embargo, es la rentabilidad política de la mentira. Bretos contó a su audiencia que desde Hora 25 llamaron al PP para saber cómo es posible que Egea dijera eso si los test no pagan IVA. Desde el PP reconocieron, cuenta Bretos, que las palabras de Egea se deben a un "error", pero aún así no rectifican. "Saber lo saben, pero mantienen el vídeo colgado en Twitter, y tira millas y que lo vea quien lo tenga que ver. Y que mañana en el café la gente diga '¡joder con el Gobierno, que se ha forrado con nuestros impuestos! Y así un ciclo informativo y otro, y otro", reflexionó Bretos.

Que el PP ni García Egea no van a rectificar es una realidad. Tanto es así que el propio Egea mantiene colgado en cuenta de Twitter el vídeo de su intervención.

Si Sánchez tuviera sensibilidad, los test de antígenos deberían ser gratuitos. Exigimos que los subvencione para que tengan un precio máximo de 2€. pic.twitter.com/OuRzZJLE78 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) January 12, 2022

Pero hay más. Como bien dice el periodista, "lo que Egea no va a colgar en Twitter" es que la Junta de Castilla y León ha pagado seis millones de euros para que tres empresas privadas hagan los test de antígenos que no va a hacer la sanidad pública de esa comunidad autónoma. Bretos recordó que la Junta va a pagar 31 euros al sector privado por cada test de antígenos. Y hace al hilo una interesante reflexión. "Quizás la pregunta a hacerse hoy no es esa que se hace García Egea de cuánto ha recaudado el Gobierno, si no ¿por qué hay empresa privadas que están recaudando, y a base de bien además, a base de que les adjudiquen contratos públicos por el procedimiento de urgencia sin concurso, por hacer los test de antígenos que no hace la Junta de Castilla y León?".

Relacionada



El celebrado mensaje de Aimar Bretos sobre la homofobia: "Ese miedo es real y no hay denuncia falsa que lo diluya"

Tampoco, concluyó Bretos, se va a a acordar del PP del archivo definitivo de la que era, según toda la derecha judicial y mediática, la supuesta caja B de Podemos. La Justicia archivó este pasado miércoles la causa de manera definitiva. En su momento hubo mucho ruido con eso, pero ahora no sólo el PP, también los que abrían sus portadas con este asunto, parecen haberse olvidado del tema. Pero así están las cosan hoy en día.