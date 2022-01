Una persona navega por Internet con su ordenador portátil.- Alberto Ortega / Europa Press

Que hay jefes peculiares es mundialmente conocido. Pero hay algunos que superan todos los récords.

El tuitero BaityBait ha dejado alucinado a medio Twitter con las anécdotas vividas junto a un antiguo jefe que era "la viva imagen de Michael Scott". Y no, no es una manera de hablar cuando afirma que "había días en la oficina que eran un capítulo de The Office". Y si no lo creen, pasen y vean.

Alguna vez lo he comentado por encima pero una vez tuve de jefe a la viva imagen de Michael Scott Había días en la oficina que era un capítulo de The Office, no era malaje pero tenía unas ideas que uno no sabía como reaccionar — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Para una campaña de Black Friday quería hacer una campaña con un fuerte impacto y nos dijo casi textualmente: Poned a una persona negra en un fondo negro y que sea con el slonga: "Nuestro black Friday es tan negro que ni se ve" Pudimos pararle los pies — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Para una campaña de mail marketing nos comentó que pusiéramos en el asunto: "¡¡¿Te has enterado del último atentado?!!🏬🏬" Una vez entrabas en el email el mensaje sería: "Nuestras ofertas son la bomba" — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Para una campaña de ofertas de invierno nos comentó que pusiéramos una imagen de una avalancha y añadir "avalancha de ofertas" "Okey, no es lo más original del mundo pero sirve". Pero insistía en que fuera MUY catastrófico, que impactara "Vale vale" E insiste, MUY catastrófico — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Empieza a enseñarnos imágenes que ha descargado de inspiración Comienza a enseñarnos fotos y dice: mira algo como esto Y nos enseña una imagen de una avalancha lleno de cadáveres congelados *se hace el silencio* "Pero… Bueno, lo suavizáis un poquito ya sabéis. Photoshop" — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

En una ocasión me vio con la pulsera mi band y me preguntó por ella y le estuve contando, que bueno para lo que valía merecía bastante la pena (ni 20€). Yo básicamente la uso para tener el móvil en silencio y que no moleste pero si me llaman o recibo un email importante verlo — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Al día siguiente aparece con una pulsera de 800€ "verás me puse a mirar la pulsera y vi que había un modelo superior por 30€, seguí mirando ya que quería que diera bien las calorías y vi una por 200€ y ya que me iba a gastar tanto pues me llevé la mejor jaja" Casi literal eh — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Todos los años nos daba una cesta de Navidad bastante generosa y justo un año coincidió que entró un becario y no llevaba ni 2 semanas en la empresa Y le daba coraje que llevando tan poco tiempo se llevara cesta y nos pidió que las escondiésemos para que no las viera el becario — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Esta nos la contó el becario que cobraba 300€ y venía en autobús Un día se quedó más tarde y mi jefe le ofreció llevarlo a su casa en coche, y de camino le soltó: "Que rollo debe ser venir en autobús ¿no? ¿Por qué no te compras un coche tío? Que eso es calidad de vida" — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Un día llegó jodido de la espalda al trabajo y le pidió a uno de almacén que le diera un masaje en la espalda Desde su despacho se ve toda la oficina (es una cristalera) y era un poco incómodo verlo sin camiseta y el otro dándole un masaje — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

A veces recogía al perro del veterinario y cuando salía a comer nos lo encasquetaba en el despacho para que le echásemos un ojo Ese perro se rajaba como un hijo de puta encima no podíamos abrir el despacho para que no se escapase y muchas veces no se podía ni respirar — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Pusieron un día un buzón de sugerencias y duró una semana, se ve que la gente no estaba muy contenta En otra ocasión nos pidieron que votásemos al resto de compañeros según si nos caían mejor o peor y si creíamos que hacían bien su trabajo No era anónimo — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Un día aparecieron con una bandejita de dulces y nos dijeron que teníamos en la cocina para que cogiésemos lo que quisiésemos Todo genial si no fuera que habían un par de donuts con un bocado dado, se veía claramente que eran las sobras de algún otro evento que hicieron — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Del buzón de sugerencias recuerdo que una cosa que se pidió mucho fue un microondas nuevo porque el que había ni calentaba ni nada Compraron uno nuevo y se lo quedó él y nos trajo el de su casa — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

A veces aparecía con la hija (tendría… 10-11 años quizás) y la ponía en un PC con youtube y a volar La primera vez que vino recuerdo escucharla decir: "Todo estos trabajarán para mí dentro de poco no papá? serán míos" Qué espabilada la niña — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Esto último es verídico porque sé que va a costar de creer, pero es real Compró una mesa de pingpong para la empresa, para los descansos que pudiéramos jugar A mí se me da bien, he jugado muchos años al tenis y bueno, me manejo medio bien — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Y luego hay otro que directamente no es que se le de bien, es un fuera de serie Mi jefe empezó a jugar y a picarse y picarse al ver que ganaba a la mayoría menos a nosotros dos Se compró una mesa de pingpong para su casa y estuvo entrenando bastante — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Mejoró un montón, me acabó ganando a mí Pero al que era un fuera de serie no podía con él, y después de estar 1 mes intentándolo… prohibió seguir jugando al pingpong en la empresa porque "la gente se distraía mucho" — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Un día querían hacer una campaña donde aparecieran los empleados interactuando y hacer a la empresa más "humana" y blablabla en fin, marketing Se les ocurrió para Halloween pedir a un par de empleados de almacén que fueran asustando a la peña y lo fueran grabando — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Y luego poder subir las reacciones y "mira que bien nos lo pasamos en la empresa" Para asustarme a mí, pidió que se escondieran EN EL BAÑO, en otro de los WC Y yo fui a cagar como cada mañana después del café — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Y después de mis 10 minutos de rigor, al salir pues el hijo de puta me asustó Dije que no daba permiso para subir eso como campaña y ahí se quedó, ni cagar podía tranquilo Eso sí, que se joda el de almacén que se tuvo que esperar a que terminara de cagar — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Por cierto, del buzón de sugerencias (que no era anónimo) salimos como el departamento más valorado de la empresa 😎 De ellos casi nadie se atrevió a decir nada AY SI HUBIERA SIDO ANÓNIMO AY MIJO — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Os juro que todo es real, poco a poco me voy acordando de más A un informático lo puso a subir vídeos de productos a youtube (productos para hacer deporte en casa) Básicamente tenía que descargar los vídeos promocionales, añadirle marca de agua, poner miniatura y subir — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Bueno pues recuerdo que las indicaciones para hacer la miniatura eran así: "Mira, tu coges y buscas un culo de una tía haciendo deporte, pero un culo que digas: que culazo, y lo pones de miniatura" Esto es real eh, mi exjefe inventó prácticamente el clickbait — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Y ahora mismo no caigo en muchas más cosas la verdad Mi jefe actual también tiene telita… pero bueno, reservo un hilo de este para cuando sea mi exjefe — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Me acabo de acordar de otra que es genial Al becario básicamente lo contrataron sin querer. En realidad querían a otro, y cuando fue a la de RRHH le dijo que contratara como becario al del último curriculum que tenía sobre la mesa Y lo hizo pero no era el que pensaba — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022

Cuando llegó a la empresa él iba de apoyo al dpto. de marketing, y estuvo redactando descripciones de productos y demás Después de llevar UNA SEMANA trabajando allí, mi jefe se acercó al dpto. de marketing, lo vio y le dijo: ¿Y tú quién coño eres? xDDD — BaityBait (@BaityBait) January 13, 2022