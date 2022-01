Casado dice que el PP es "el partido del sí" y los tuiteros le retratan: "Habéis estado en contra de todos los avances sociales"

El líder del PP, Pablo Casado, cargó este domingo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por acusar a la oposición de estar instalada en el 'no' a todo, y ha defendido que su formación política propone un "gran sí".

"Sí a España", llegó a decir Casado en León, ante el XIV Congreso del PP de Castilla y León, que ha dado el pistoletazo de salida a la candidatura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a las elecciones del 13 de febrero.

Sin embargo, las declaraciones le han pasado factura al PP porque muchos usuarios de Twitter han recordado a Casado todas las propuestas e iniciativas sociales que los conservadores han rechazado. Algunas de ellas tan importantes para la sociedad, y que cuentan con un alto apoyo, como el matrimonio igualitario o la eutanasia.

Dijisteis NO a la Ley del Divorcio Dijisteis NO al aborto Dijisteis NO a la Ley de Igualdad Dijisteis NO al matrimonio igualitario Dijisteis NO a la Ley Antitabaco Dijisteis NO a la eutanasia

¿Matrimonio homosexual? No.

¿Divorcio? No.

¿Aborto? No.

¿Eutanasia? No.

¿Subir el SMI? No.

¿Ley antitabaco? No.

¿Igualar permisos de maternidad y paternidad? No.

¿Ley rider? No.

Para ser el partido del 'Sí', lo disimulan muy bien. https://t.co/TAXWyDWlJb

— Julen Bollain (@JulenBollain) January 16, 2022