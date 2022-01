"Djokovic no jugará el Open de Australia ni el Roland Garros, pero siempre le quedará el Wii Sports"

Al final, Novak Djokovic ha perdido su pulso con Australia. El tenista serbio, cuyo visado quedó anulado este domingo tras una decisión judicial, abandonó finalmente el país en un vuelo con destino a Dubái, según informaron medios locales. Vaya.

Dios que risa me dao con esto pic.twitter.com/Uke8aFhly2

Pero aquí no acaban los problemas para él por su posición sobre las vacunas. Ahora resulta que Francia ha rectificado y tampoco permitirá que participe en el Roland Garros si no está vacunado. Vamos, igual que con el resto de competidores y público de los eventos deportivos.

Al final se ha metido en un buen problema.

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) January 17, 2022

Es que se lo está poniendo muy complicado él mismo.

Djokovic no jugará el Open de Australia y el Roland Garros, pero siempre le quedará el Wii Sports

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) January 17, 2022

Ojalá hubiera alguna forma razonable de ahorrarse todos estos problemas, ¿no?

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) January 14, 2022

Oye, que si Djokovic no puede jugar el open, voy yo que ya voy por la tercera dosis. pic.twitter.com/lbFbnKiujA

Las últimas noticias sobre Novak Djokovic han dejado multitud de comentarios irónicos. Estos son algunos:

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 17, 2022

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 17, 2022

– ¿Novak? Nono. Me llamog Jesulín de Segbia y vengo a preparag una cena de picoteo. pic.twitter.com/VKHrcy9FXB

Estoy vacunado y no he viajado a ningún otro país en las dos últimas semanas, me ofrezco para jugar en puesto de Djokovic.

— 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@Arezno) January 16, 2022