El análisis de Bob Pop sobre el "villano" Aznar: "Cada vez que lo veías sentías que te estaba ofendiendo"

Bob Pop estuvo en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser e hizo un repaso a su lista de "villanos". El escritor analizó la figura del expresidente del Gobierno José María Aznar y por qué le considera un villano.

En el programa, Bob comentó con Àngels Barceló el rechazo que le generaba Aznar, a diferencia de otros políticos de su partido como Mariano Rajoy. "Cada vez que lo veías sentías que te estaba ofendiendo", señaló el escritor. Otro punto que destacó fue la capacidad de Aznar para el engaño: "No se puede mentir todo el tiempo a todo el mundo", dijo.

Algunos tuiteros se mostraron de acuerdo con Bob Pop y otros aprovecharon la oportunidad para proponerle nuevos villanos a su lista.

No me puedo creer que no esté Ayuso, que es la Meryl Streep de No Mires Arriba.

— Leyre Valiente (@LeyreValiente) January 17, 2022