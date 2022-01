Un hilo de Twitter rescata la historia de JoAnn Morgan, la primera ingeniera en una sala de lanzamiento de la NASA

Imagen de archivo de la NASA.

Romper el techo de cristal nunca ha sido fácil para las mujeres y mucho menos hace 60 años. Si no que se lo digan a JoAnn Morgan, la primera mujer ingeniera de la NASA. Los comentarios machistas para que estudiase otra carrera que no fuera matemáticas y el desprecio de sus compañeros que se dedicaban a grabarle el culo, no impidieron que JoAnn hiciera historia.

El hilo lo ha publicado la cuenta de Twitter de Astrochat, que suele regalarnos más historias sobre el papel de la mujer en la exploración espacial:

JoAnn Morgan, primera ingeniera en una sala de lanzamiento de la NASA. Trabajó entre 400 ingenieros, a veces con llamadas obscenas y cámara siguiéndola al andar. Más de 40 años en misiones espaciales. Pionera entre pioneras, dice que lleva "combustible de cohetes" en las venas 🚀 pic.twitter.com/Ds1XwXUUbQ — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

JoAnn ya apuntaba alto desde pequeña. Literalmente 😀 Preparaba "bombas" en el patio de casa con su set de química. Se llevó por delante un trozo de pared del patio 💥. Su padre, piloto militar, se quedó impresionado (para bien 😅).

También le encantaba leer a Julio Verne. pic.twitter.com/CeulogQO1x — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Cuando JoAnn tenía 17 años, los Estados Unidos lanzaron su satélite. Le pareció alucinante los descubrimientos científicos que se pudieron hacer gracias a esta misión. Lo tuvo claro: se dedicaría a la exploración espacial. pic.twitter.com/ynyo3eTKEX — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Su último año de instituto vio un cartel: ¡beca para trabajar en la Estación de Cabo Cañaveral! JoAnn recuerda que tuvo mucha suerte de que en el cartel pusieran "se buscan estudiantes" y no algo en masculino. Así no se le ocurrió pensar que no fuera algo apropiado para chicas. pic.twitter.com/CjiPTMRIFO — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Con notazas en mates y ciencias, JoAnn consiguió la beca. Así empezaba su fulminante carrera aeroespacial: acababa el insti un viernes, comenzaba como becaria un lunes y el viernes trabajaba en su primer lanzamiento 🚀 pic.twitter.com/2ktQmHDIT9 — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Se matriculó en la carrera de matemáticas, aunque en la universidad le insistieron en que eligiera algo "más femenina". Ella lo tenía clarísimo. Durante los veranos siguió con las prácticas en Cabo Cañaveral. A los 23 años a trabajar como ingeniera aeroespacial para la NASA — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

"No, las ingenieras no sirven café": tuvo que respondar el jefe de JoAnn a uno de sus compañeros. Había convocado una reunión para avisarles de que JoAnn era una igual. Algunos la hicieron sentirse bienvenida. Otros… no tanto. No era fácil ser la única mujer entre 400 hombres. pic.twitter.com/vgahxJ0XeM — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Algunos "compañeros" le hacían llamadas obscenas a su puesto. Otros convencieron al cámara de la sala de que le hiciera primeros planos, especialmente de su trasero cada vez que se levantaba. JoAnn se desahogaba contándoselo a su marido, que siempre la apoyó y la animó a seguir pic.twitter.com/q8UyQYAIDo — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

También estaban los intentos de ligoteo. Y otras cuestiones prácticas, como… ir al baño. Solo había uno, con urinarios y sin puertas, así que o iba a otro edificio o un guardia de seguridad se quedaba en la puerta para que pudiera ir sola. https://t.co/AyO1TQNhKE — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Al principio a JoAnn le costó imponerse. Su jefe le dijo que tenía que olvidarse de su "educación de señorita sureña" y hablara de forma muy firme. Poco a poco todo el mundo tuvo claro que no se jugaba con ella y se fue ganando la admiración de sus jefes y compañeros. pic.twitter.com/v0Q3GvWDhf — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Y llegó un día histórico: el 16 de julio de 1969 se lanzaba la misión que nos llevaría a la luna. En la sala de lanzamiento, JoAnn Morgan también hacía historia. Por primera vez había una ingeniera trabajando durante el lanzamiento. pic.twitter.com/USgL4mQ3HH — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

"JoAnn es mi mejor comunicadora. La quiero en la consola durante el lanzamiento". Su director consiguió un permiso especial para que pudiera JoAnn recuerda que fue la cuenta atrás del Apolo 11 muy emocionante pero sin apenas contratiempos. Después de hacer historia, el equipo lo celebró con los tradicionales puros. Era el primero para ella. Por primera vez se sentía 100% parte del equipo. pic.twitter.com/NPiDQczFIF — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

quedarse en la sala. Durante el lanzamiento, la sala se cerraba y durante horas nadie podía salir ni entrar. pic.twitter.com/nbB7nQSPvI — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

El trabajo de JoAnn como controladora de instrumentación consistía en escuchar las comunicaciones del Apolo 11 en busca de problemas. Si el lanzamiento iba bien, el control de la misión pasaba a Houston. Alli habia otra ingeniera pionera: @poppy_northcutthttps://t.co/R4wuMBgKQ4 — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Morgan celebraba el éxito del Apolo 11 de vacaciones :D. Vio a Neil Armstrong pisar la luna, ya de vacaciones, brindando con champán con su marido. "JoAnn, vas a estar en los libros de historia", le dijo orgulloso 😍 pic.twitter.com/d94T07CNKd — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Hacer historia tuvo su precio. Durante años, entre Apolo 8 y Apolo 13, JoAnn trabajó de 12 a 16 horas al día, a veces semanas seguidas sin un día de descanso. En 1967, colapsó en un ascensor en el trabajo. Estaba embarazada y, cree que probablemente en parte al estrés, abortó 😢 — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

JoAnn siguió rompiendo barreras en la NASA.

Se convirtió en la primera jefa de división, la primera mujer ejecutiva senior en el Centro Espacial Kennedy (KSC), la primera directora asociada de KSC, la primera directora de Seguridad…

Trabajó para la NASA más de 40 años. pic.twitter.com/WOhBLp1mJc — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

La última misión en la que trabajo JoAnn Morgan fue en la de los rovers marcianos Spirit y Opportunity. "Fue muy divertido", recuerda JoAnn. Ni un solo día de su trabajo fue aburrido y que todos los sacrificios merecieron la pena. pic.twitter.com/rHuEZLsGcw — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Los últimos años Morgan ha trabajado en conseguir que colectivos infrarrepresentados trabajen en carreras relacionadas con ciencias. Para ello también ha promovido donaciones y becas en distintas universidades. "Aunque tenga 80 años, no me doy por vencida", dice. pic.twitter.com/qGxmirSvwm — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

JoAnn dice que es una pena que estén tardando tanto las misiones a Marte. Le hubiera encantado presentarse voluntaria para ir y quedarse allí.

En esto coincide con otra pionera, Valentina Tereshkova. https://t.co/R6d9rkqUmn — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

Irónicamente, gracias a uno de esos primeros planos que no se hacían de nadie, JoAnn Morgan ha ido saliendo del olvido. En un documental por el 50 aniversario del Apolo 11, algunas personas se preguntaron quién era esa única mujer en la sala. https://t.co/5JzGfp7L1e — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

JoAnn Morgan espera que nunca más se vea una sala de control repleta solo de hombres. Y le hace especial ilusión que el lanzamiento de Artemis 1, la prueba de la misión que llevará la primera mujer a la luna, lo dirija una mujer. Y lo hará desde la misma sala que Morgan. pic.twitter.com/YJ4qHNwOo5 — Astrochat 🚀 (@astrochatgame) January 16, 2022

El hilo ha contado con multitud de reacciones, todas aplaudiendo la historia de JoAnn:

