"Pensábamos que el problema era sanitario cuando es de respeto": críticas por la foto de Djokovic en avión sin mascarilla

"Nos pensábamos que el problema era sanitario (antivacunas), cuando en realidad es de respeto por los demás". Es la crítica de un tuitero al tenista Novak Djokovic por una foto en la que se le ve en avión sin mascarilla, durante lo que parece ser el vuelo en el que dejó Australia, en una foto que está circulando por las redes sociales en las últimas horas. En un vídeo de The Independent tomado en el avión en el que abandonó el país, también se le puede ver en otros momentos con la nariz por fuera de la mascarilla.

Éste es el video de The Independent donde se le ve utilizando mal la mascarilla en varios momentos (por ejemplo en el minuto 47.19).

La posición antivacunas del tenista serbio le ha metido en un problema por su negativa a vacunarse y por acceder a Australia parece que con mentiras. Eso sin hablar de la irresponsable difusión que su ejemplo está provocando de las posiciones antivacunas, contra las recomendaciones científicas y médicas.

Por el momento, ya ha sido expulsado de este país donde tenía previsto disputar el Open australiano, y ya se sabe que tampoco podrá participar en Roland Garros, en Francia.

Las nuevas imágenes han provocado críticas en Twitter:

