"Yo sé que soy un inútil, pero no tengo la culpa": las palabras de una persona mayor que muestran los problemas que sufren para operar en los bancos

"Yo sé que soy un inútil, pero yo no tengo la culpa", dijo una de las personas mayores entrevistadas en el Telediario de TVE para contra un problema que pasa desapercibido: las dificultades que sufren para operar en los bancos con la digitalización de las operaciones.

Todo viene de una petición que ha abierto Carlos San Juan, de 78 años, en Change.org para que vuelva la "atención humana" a las sucursales.

"Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo", dice el hombre en la petición. "No todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión", añade.

Muchas de las declaraciones han impactado a Twitter y concienciado a muchos de los usuarios de la red social.

Esto ha dicho un hombre de unos 70 años en el telediario de @La1_tve preguntado por la desaparición del trato personal en bancos.

Es una vergüenza lo que se está permitiendo hacer con nuestros mayores. — Alberto García-Salido (@Nopanaden) January 17, 2022

Yo soy "secretaria" de mis padres. No solo es el banco, son las citas por Internet para el médico o para cualquier servicio público por ejemplo….con la pandemia esto se ha acelerado todavía más. Pienso mucho en los mayores que no tienen a nadie, y se me cae el alma a los pies. — Raquel C. (@RaquelCuellarGo) January 17, 2022

No solamente no dan servicio a las personas mayores, les hacen un gran daño en su autoestima haciéndoles creer que la culpa es suya por no saber operar online. Un despropósito total. — MALAMENTE (@MalamenteMADRID) January 17, 2022