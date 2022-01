Cachondeo por la pifia del Gobierno de Ayuso con el recurso por los fondos europeos: "Los buenos gestores"

"El Gobierno de Ayuso se equivocó y presentó su recurso de los fondos europeos en la ventanilla que no era". Así se titula una noticia publicada este miércoles en la Cadena Ser que explica que la Consejería de Economía madrileña acudió a la Audiencia Nacional por este asunto cuando realmente deberían haber presentado su recurso ante el Supremo al tratarse de un Real Decreto.

El cachondeo en las redes, se lo pueden imaginar…

1- El PP dice que la Izquierda no es competente para gestionar los fondos europeos.

Una de las que ha respondido en Twitter es la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto, a la que Ayuso hace poco llamó "fracasada" en un discurso. Jacinto ha aprovechado ahora para devolvérsela de forma elegante.

En las últimas horas, las reacciones a la última pifia del Gobierno de Ayuso no han cesado:

NO ES EL MUNDO TODAY https://t.co/6vr04TCbA1

Después dijo que el no recordaba haber dicho que irían al Constitucional porque un Real Decreto se recurre ante el Supremo

"Pues que hemos ido a recurrir cosas y he mezclado las ventanillas y no sé qué y vamos, que la he liao parda" https://t.co/LvDqdW6E1J pic.twitter.com/11ZaMYCd2b

— Larry Walters  (@LarryWalters_) January 19, 2022