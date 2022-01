Anabel Alonso ironiza sobre las videoconsultas de Ayuso: "Nadie en la UCI que tengo instalada en el cuarto de baño"

Ya estamos acostumbrados a las múltiples respuestas que Anabel Alonso da a los políticos de derechas, por eso no sorprende que la actriz haya arrasado en Twitter con un comentario sobre la gestión de la sanidad de Ayuso en Madrid y el 'autocuidado'.

"El gran hospital de Madrid está en el domicilio de los madrileños", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid tras gastarse 170 millones de euros en el Hospital Zendal. Estas declaraciones han sido las que han llevado a Anabel Alonso a publicar el siguiente tuit:

Los tuiteros han reído la respuesta de Ayuso e incluso han explicado como tienen montados ellos sus "hospitales" en casa:

Yo en mi baño hago gastroscopias, en la habitación colonoscopias y en el salón exploraciones. Por cierto alquilo habitación pequeña para consultas de urología… Lo siento somos hospital de menos de 50m², no podemos con más gracias a las políticas de vivienda de CM y Ayto Madrid.

Yo en casa solo tengo Hospital de Día. De noche es un after para tomarnos las cañitas, al que, por supuesto, no viene mi ex.

— Aquí andamos (@Ayaurori) January 19, 2022