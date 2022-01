¡Viernes!

Qué ganas de fin de semana…

Solo disfrutar y escuchar temazos.

Pero vamos al turrón, que menuda tenemos liada esta semana…

Sí, vamos a hablar de la liada entre EEUU y Rusia, con Europa de por medio. Pero que nadie espere aquí un análisis geopolítico, eso se lo dejamos a los expertos habituales de la tele.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 21, 2022

Nosotros estamos con los chistes, las únicas armas que nos gustan.

Nuestra única misión aquí es transmitiros los tuits que nos han hecho partirnos de risa.

El tema es que entre Rusia y EEUU hay ahora más tensión que en el bautizo de un gremlin. Biden acusa a Rusia de querer invadir Ucrania y Putin quiere que la OTAN congele su expansión hacia el este de Europa.

Y entre medias, Europa. Es decir, nosotros.

— Alberto C. de P. 🌾 (@AlbertoCdP) January 20, 2022

Ya estamos empezando a ver noticias de despliegues de tropas, ejercicios militares y demás. No mola.

En las últimas horas ha trascendido que Margarita Robles ha ofrecido a la OTAN el envío de cazabombarderos del Ejército del Aire a Bulgaria y ha anunciado que en los próximos días llegarán dos buques de la fragata Blas de Lezo al mar Negro en el marco de la operación "disuasión" a Rusia. Y claro, los chistes han vuelto a surgir.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 20, 2022

– ¿Está Putin? Que se ponga. ¿Que no está? Que está si hija… Pues ella misma me vale.

Buenos días Hija de Putin. Llamo de España. Si. De donde tus mafiosos limpian el dinero negro. No… JuanCar ahora no está, se ha bajado al Moro. Cosas de los Borbones, ya sabes… pic.twitter.com/D7mU5lh8cK

— Satanislavsky (@Satanislavsky) January 20, 2022