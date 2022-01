Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. Sus últimas declaraciones han dejado una vez más ojipláticos a los tuiteros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2022. Acompañadada del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha ofrecido un discurso cuyo comienzo no ha pasado desapercibido en las redes sociales: "Vamos a vender Madrid como la última Coca-Cola en el desierto".

Esta referencia al neoliberalismo que abandera el Partido Popular no ha sido lo único que han comentado los tuiteros, que han tirado de ironía para mofarse de Ayuso.

RELAXING CUP OF CAFÉ CON LECHE IN PLAZA MAYOR, THINK ABOUT IT. https://t.co/kQ2wEOU1qK

— selgout (@selgout) January 22, 2022