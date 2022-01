Por Tremending

Si son lectores y lectoras habituales de Público ya sabrán que muy pronto podrán disfrutar en este medio de La Base, el nuevo podcast que comandará Pablo Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y antiguo secretario general de Podemos. La cosa promete porque Pablo Iglesias ya ha anunciado que no se va a callar nada y que La Base nace con la vocación de combatir los bulos y las mentiras que se propagan desde la derecha.

La llegada del podcast ha sido muy celebrada por una buena parte de la legión tuitera, como ya contamos aquí, pero también tiene sus críticos. No podía ser de otra manera tratándose de Pablo Iglesias y de Podemos. Los hay incluso que se ponen de uñas y se llevan las manos a la cabeza porque Pablo Iglesias vaya a tener un lugar donde expresarse en libertad. En los medios de la derecha las críticas han sido feroces: muchos periodistas de esos medios creen que Pablo Iglesias debería estar callado y reservarse sus opiniones dado que fue vicepresidente del Gobierno. Se ha llegado incluso a preguntar por el asunto en ruedas de prensa a otros políticos.

Iglesias ha hecho mención al asunto en Rac1, la cadena de radio catalana donde colabora habitualmente. "Parece que hay algunos que les encantaría que yo estuviera callado y no dijera mi opinión y eso no es posible. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir su opinión" afirma Iglesias, quien también ha publicado un tuit en el que lo deja claro: si expresidentes del Gobierno como Felipe González y José María Aznar y exministros como José Bono están permanentemente opinando en los medios de comunicación o en conferencias, charlas y actos de todo tipo, ¿por qué no puede él opinar, tener un podcast o colaborar con los medios que le apetezca?

Algunos periodistas dicen que, por haber sido vicepresidente, debería estar callado. No les he escuchado decir lo mismo de González, de Aznar, de Bono, de Margallo, de Calvo…El problema no es haber sido vicepresidente, es ser de Podemos pic.twitter.com/h6AWQ5axit — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 24, 2022

La respuesta debería caer por su propio peso. Esto es una democracia y no hay más. Sin embargo, hay muchos que aún piensan que no todos tienen el mismo derecho a expresarse. Iglesias cree que la razón a este rechazo tiene más que ver con lo que opina que con el hecho de opinar.

Sus opiniones no gustan, viene a decir, y por eso quieren que calle. Lo explica : "[Creen que] el que debería estar callado es el de Podemos. Es muy representativo de cómo funciona buena parte del periodismo, sobre todo porque yo ya no pinto nada, sólo soy alguien que da su opinión en alguna emisora de radio". Iglesias se refiere a su posición sobre el conflicto entre Rusia y la OTAN en Ucrania. Su opinión no coincide con la mayoría; donde otros ven una agresión del oso ruso a Ucrania y por añadidura a la Unión Europea, él cuestiona que Europa tenga que verse arrastrada a un conflicto que básicamente están dirimiendo Rusia y Estados Unidos.

Intuíamos en Público que La Base no iba a dejar indiferente a nadie. Desde aquí les animamos a escuchar este podcast sobre la actualidad política que no será nada más, pero tampoco nada menos, que un espacio de reflexión, análisis y debate, un espacio que invitará a sus oyentes a pensar y que promete cosas interesantes.