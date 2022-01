Cachondeo con los vídeos del PP de Valladolid: "Maravilloso monumento a la vergüenza ajena"

Castilla y León se encuentra en plena preparación para las elecciones autonómicas y el PP de Valladolid creyó tener una idea genial para presentar su lista. Lo creyó. El cachondeo en Twitter no se hizo esperar y no es para menos.

Los populares lanzaron un hilo con vídeos a lo First Dates presentando a los miembros de su lista. Cada uno de ellos aparece acercándose a cámara mientras un breve texto los describe, con su profesión y algo que les gusta. El lema "Más de cerca" lo llevan a rajatabla, literalmente aparecen a lo lejos y se acercan. Barrio Sésamo para principiantes dominado.

Aunque la mejor parte se produce al final. Una vez los políticos se encuentran frente a cámara se quedan congelados para que se pueda leer la descripción. Lo gracioso es que no es un efecto de edición, se quedan haciendo la estatua mientras el escenario de fondo se sigue moviendo.

El hilo es un desfile de políticos jugando al escondite inglés con música intensita mientras intentan mantener la posición sin mover ni un pelo. No se había visto tanta tensión desde que Ayuso y Casado coincidieron en la misma habitación.

El hilo es un regalo para algunos tuiteros, que han recogido el guante con gusto y han dejado fluir la comedia.

C R I N G E .

First PPDates. Hay joyas en plan "me gusta ver series", "estudios en fotografía" o "del Real Valladolid". Han eliminado al número 2, no sabemos por qué, pero el resto es entretenido también https://t.co/h50y6qA2t3

— Laura Cornejo (@lauracorama) January 25, 2022