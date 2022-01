Ya sospechábamos que la irrupción de La Base, el nuevo podcast de actualidad de Público comandado por Pablo Iglesias, no iba a gustar a todos. La Base apuesta por una información honesta, rigurosa y alternativa en un panorama mediático volcado a la derecha, así que muchos ven en este nuevo podcast un enemigo. Además, este nuevo espacio no replicará los discursos dominantes que vemos y escuchamos día tras día en los grandes medios ni contará con las mismas voces que ya copan esos medios. En ese sentido, será un programa incómodo para los poderosos.

Por eso no nos extraña que al locutor Carlos Herrera no le haya hecho ni pizca de gracia el aterrizaje de La Base. Desde su micrófono de la cadena Cope ha cargado con dureza contra Pablo Iglesias, al que ha llamado "mamarracho y cantamañanas" sin venir mucho a cuento. Además, Herrera se ha mostrado escandalizado por el hecho de que este nuevo proyecto se financie con el apoyo de las lectoras y de los lectores de Público. Dice Herrera que Iglesias "se pasa todo el día pidiendo pasta" y que señala a periodistas. Tampoco duda en afirmar que La Base es "un chiringuito que se ha montado Iglesias para entretenerse".

Pablo Iglesias ha respondido a Herrera en Twitter, pero lo ha hecho con humor y con mucha sorna, que a veces es la única forma de responder a determinadas ocurrencias. Iglesias le recuerda al locutor de la Cope que la cadena de los obispos se financia en parte con dinero público que la Iglesia recibe del Estado. Y termina con una frase contundente, que a Herrera le va poner de los nervios: "Si te gusta ver a Carlos Herrera como la niña del exorcista, echando espuma por la boca, financia La Base. Hazte socio de Público. Aquí también pasamos el cepillo". Este es el tuit de Iglesias.

A Carlos Herrera no le gusta que financies @LaBasePublico 😢 y me llama mamarracho y cantamañanas 😱 Pero los obispos pasan el cepillo para financiar con dinero público la COPE y 13TV 🤔 No te enfades Carlos. Aquí te respondemos con cariño 👇🏻

PDT: Gracias por la promo crack 😉 pic.twitter.com/ghJpd1Czbq

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 26, 2022