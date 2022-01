Por Tremending

De bulo en bulo y tiro porque me toca. El PP sigue sosteniendo todo su argumentario en la carrera hacia las elecciones en Castilla y León a base de mentiras. Su objetivo a derribar lo tienen claro: el ministro de Consumo, Alberto Garzón. El bulo del día, el que convenga según la situación.

Todo arrancó con una entrevista de Garzón en el periódico 'The Guardian' que había pasado inadvertida. Días después, el Partido Popular recoge una traducción errónea y pone palabras en boca del ministro que nunca dijo supuestamente contra las macrogranjas. El revuelvo montado ya es de sobra por todos conocido.

La mentira fue creciendo y creciendo a base de repetirla hasta la saciedad y la derecha ya tenía preparada su estrategia para su campaña electoral: erigirse en los defensores del campo, de los animales y de los productos 'made in Spain'. Que las palabras adornen lo que los hechos desmienten.

En un nuevo acto electoral campestre, Casado acudió este jueves a una explotación ganadera en Matadeón de los Oteros (León), su pueblo paterno. Y allí, rodeado de ovejas, su fue cuajando su nuevo bulo. Alguien de su equipo se le debió encender la bombilla. Nos imaginamos lo que podría haber sido la conversación: "Anda, si vas a hablar a la prensa con ovejitas detrás porque no intentas hablar de quesos". "No, no, mejor, habla de los quesos mientras criticas a Garzón". Bum, perfecto. Y dicho y hecho.

Pablo Casado soltó lo siguiente (y esto sí es real): "Estamos también muy enfadados por lo que dijo el ministro de Consumo sobre los quesos, que ya se nos olvida, como dice tantas cosas… Y lo que dijo es que el 80% de los quesos en España eran no saludables, porque con ese etiquetado de los naranjas y los rojos… bueno pues de toda la producción española de quesos, según el señor Garzón, el ministro de Sánchez, el 80% no eran saludables. Algo que es leche, cuajo y sal".

Pablo Casado, sobre Alberto Garzón: "Dijo que el 80% de los quesos en España no eran saludables. Que algo que es leche, cuajo, sal.. no sea saludable, además de ser ignorante, es una irresponsabilidad" pic.twitter.com/h6TwbCmKkQ — El HuffPost (@ElHuffPost) January 27, 2022

El líder del PP no dejó claro a qué declaraciones del ministro se refería y cuándo las había hecho. Lo cierto es que cuando se alude a eso del "etiquetado de los naranjas y los rojos", de lo que se trata es de Nutriscore, un sistema europeo de etiquetado frontal de alimentos que permite a los consumidores valorar fácilmente y rápidamente su calidad nutricional. Este sistema, creado en la Universidad de Oxford, consiste en un logotipo de 5 colores asociados a letras que describen 5 clases de calidad nutricional, del verde oscuro para la calidad óptima (letra A) al rojo (letra E) para la peor.

Entre los planes del ministerio de Consumo está la de implantar este semáforo nutricional en productos envasados con el objetivo de ofrecer información al consumidor. Entre estos productos estarían el jamón ibérico y el queso aunque desde algunos sectores se haya presionado para que se les excluya de este sistema. Por ahora, la inclusión de productos en este sistema es de carácter voluntario. En una información de marzo de 2021 publicada en 20 Minutos se hace referencia a que Consumo alega que estos productos "pese a ser importantes en la gastronomía española, son ricos en grasas o sal y no pueden demostrar suficientes propiedades positivas para la salud que compensen sus defectos".

Hay que recordarle a Casado que no todos los quesos se componen solo de "leche, cuajo y sal". Hay multitud de variedades de queso, como los loncheados, los rallados, en polvo, en tacos… Y que muchos de ellos también incluyen almidón, sorbato potásico, cloruros cálcicos, fermentos, antiapelmazantes y otros productos.

La comunidad tuitera ha vuelto a alucinar con el bulo soltado por Casado y le han recordado que ni Garzón ha hecho tales afirmaciones y que todos los quesos no son tan saludables como los pinta:

En ningún momento Garzon dijo eso, pero la verdad es que la mayoría de los quesos ni tienen leche ni son naturales como dice le ignorantebde Casado, — wilma🌈💜 (@asmaesm11) January 27, 2022

Puff. Casado ya se ha hecho un máster en quesos. — Don José (@AmebaFeroz) January 27, 2022

Pablo casado ha dicho tantísimas gilipolleces en su comparecencia rodeado de ovejas en una quesería en Matadeón de los Oteros que soy incapaz de destacar ninguna. Me quedo con imagen de Casado rodeado de ovejas y con su máster en quesos de León. — Valkiria (@Val_ky_ria) January 27, 2022

Pablo Casado va de bulo en bulo. Primero fue Garzón y la carne, luego cuando ya no coló más, los Fondos Europeos , hasta que desde Europa le llamaron subnormal los del mismo PP Europeo. Ahora vuelve otra vez con Garzón y los quesos… Mientras que en la encuestas en CyL caen. — Alice 🤷‍♀️💜🙋‍♀️ (@Comunase) January 27, 2022

AHORA CASADO TIENE OTRA TITULACIÓN MÁS ,APARTE DEL SUPER MASTER TIENE MEDICINA , CASADO LOS COMPONENTES DE LOS QUESOS LLEVAN SAL Y PARA LOS HIPERTENSOS NO LES FAVORECE, ASÍ QUE NO DIGAS QUE A QUIEN HACE DAÑO LA SAL ? — RosarioMéndendezgar (@mendendezgar) January 27, 2022

Casado porque no te dedicas a la ganadería, o a elaborar quesos? Creo que se te dará mejor que la política!! Ánimo un cambio de aires te despejara y nos dejaras a todos en paz!! — Roses (@Rose91069098) January 27, 2022

Ni Garzón ha dicho eso, ni es cierto q TODOS los quesos sean "solo" cuajo, sal y leche. De ahí la importancia de revisar etiquetado nutri.En muchos casos, no sale la palabra"queso",sino: "para pizza", "especial gratinar", etc. Estos tienen ⬆️ almidones, féculas y otros aditivos👀 https://t.co/RnnXgCKyNh — LitlPanther (@LitlPanther) January 27, 2022

Estoy escuchando al fraCasado y no doy crédito. Mentiras, más mentiras, más mentiras, inventando cosas, atacando a Garzón con los quesos….no hay nadie ni periodistas que le paren los pies a éste zángano y lo ponga en su sitio?????? — Fernando (@fernandorojibl1) January 27, 2022