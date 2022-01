El Benidorm Fest está en boca de todos. Incluso de los políticos, que no han dudado en comentarlo en sus redes sociales o dar sus favoritos en alguna entrevista.

El festival está despertando la llama eurofan en toda España e incluso ha despertado la llama monárquica de Gabriel Rufián. Es de todos sabido que Eurovisión es un altavoz para todo tipo de proclamas sociales y el político no ha desaprovechado la oportunidad.

Tras la actuación de Rigoberta Bandini, Rufián ha publicado un tuit dando apoyo a su candidata favorita y reconociéndola como "la única reina que merece ser reconocida".

Algunos tuiteros no han dudado en mostrarse de acuerdo con el político. Otros eran más de Tanxugueiras.

E as Tanxugueiras do reino galego non? 😂

