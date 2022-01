El geógrafo y urbanista Antonio Giraldo ha arrasado en Twitter con un extenso hilo que narra la "fascinante historia" de la lucha vecinal de los habitantes de Orcasitas que no solo cambió el rumbo del mencionado barrio madrileño, sino también la del urbanismo a nivel nacional. Una gesta que, además, puso la semilla de lo que actualmente denominamos participación ciudadana en política.

Sí, sí, puede parecer increíble, pero detrás del "extraño nombre" de la Plaza de la Memoria Vinculante, se esconde uno de esos relatos que, "en tiempos del individualismo", nos ayudan a recordar que "no estamos solos, que somos una comunidad, y que juntos valemos mucho más que por separado".

Pero por desgracia los planes del Consistorio no eran esos en realidad. Tenía otras intenciones para esas casas, y no estaba entre ellas el retorno de todas aquellas familias. Fueron engañados. Nunca existió la voluntad de mejorar las condiciones de esas personas

Y podría haber terminado aquí esta historia como tantas otras… pero no fue eso lo que pasó. En este punto nace algo, un movimiento, una agrupación de vecinos que deciden que no se plantan ante la injusticia. Empieza a rodar la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Llega la lucha.

No estaban solos, el urbanista José Manuel Bringas estaba empeñado en que la promesa que les hicieron había quedado escrita en la memoria explicativa del proyecto, y ellos tenían el derecho de volver. Comienza entonces la batalla judicial contra el Ayuntamiento de Madrid.

El movimiento vecinal no hizo otra cosa que crecer. La rectitud, la firmeza y las grandes movilizaciones se extendieron durante años en los que todas aquellas personas nunca dejaron de protestar. Aquí una fotografía frente a la Casa de la Villa, la vieja sede del Ayuntamiento:

Entre tanto la primera fase del Plan Parcial se desarrollaba y la transformación urbanística de Orcasitas estaba ya en marcha. Pero el Plan Parcial no terminaba de poder completarse en tanto que la justicia no resolviera. Pasaron 7 años.

Hasta entonces las memorias eran meros documentos literarios y explicativos. Desde aquel día y hasta la actualidad, ya no lo son. Posiblemente ellos no lo supieran, pero no sólo recuperaron sus viviendas, sino que cambiaron la historia futura del urbanismo en España.

