Espinosa de los Monteros critica a CCOO y los tuiteros le dan una lección de derechos laborales

Iván Espinosa de los Monteros ha tenido una idea genial esta semana. El diputado de Vox ha aprovechado el tiempo libre del que dispone para acercarse a una oficina de Comisiones Obreras y UGT fuera del horario de atención al público a hacerse una foto y publicarla en Twitter. Ha echado una tarde buenísima preparando el chascarrillo.

La intención del portavoz de Vox es criticar que estuviera cerrado y nadie trabajando, le dijo la sartén al cazo. El tuit está publicado un viernes por la tarde, cuando todas las oficinas de España suelen estar cerradas para que los trabajadores descansen.

Si se diese el caso de que la foto hubiese sido tomada dentro del horario de la jornada laboral, no está muy claro de quién hablaría peor la situación en dichas circunstancias.

Algunos tuiteros se han tomado la molestia de recordarle al diputado algunas pautas básicas de los derechos laborales, puesto que se le veía algo perdido.

Se llama horario laboral, Iván. Si vas a una oficina bancaria a esa misma hora también te la encontrarás cerrada. Como no has trabajado en tu puñetera vida pues no lo sabes. https://t.co/sXcv1tvoyc

