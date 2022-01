Rafa Nadal ha ganado el Open de Australia y se ha convertido en el tenista masculino más laureado de la historia al ganar 21 torneos del Grand Slam (conviene no olvidar hay tres mujeres que ya tenían más: la australiana Margaret Court, con 24, la estadounidense Serena Williams que tiene 23 en total y también la tenista alemana Steffani Graff, con 22). Los elogios y la admiración hacia Nadal son unánimes en la prensa de todo el mundo: "El mejor de la historia", "de otro planeta", "un marciano"… Hasta Putin ha felicitado a Nadal. En fin, que les vamos a contar que no sepan ya.

Entre las felicitaciones que ha recibido Nadal por su triunfo destacan dos: las de sus rivales Roger Federer y Novak Djokovic con quien ahora estaba empatado en títulos de Grand Slam. A la legión tuitera le ha conmovido sobre todo el mensaje de Federer, gran amigo de Nadal pese a su encarnizada rivalidad en la pista. El tenista suizo ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se puede leer: "A mi amigo y gran rival: felicitaciones, de corazón, por ser el primero en ganar 21 títulos de Grand Slam. Hace unos meses bromeábamos con que ambos estábamos en muletas. Nunca subestimen a un gran campeón. Tu increíble ética de trabajo, dedicación y espíritu de lucha son una inspiración para mí y para innumerables personas de todo el mundo. Estoy orgulloso de compartir contigo esta era y me siento honrado de haber desempeñado un papel que te impulsa a conseguir más, como tú has hecho por mí durante los últimos 18 años. Estoy seguro de que tienes más logros por delante, pero por ahora disfruta de este. ¡Qué partido! Felicidades de corazón por convertirte en el primer hombre en ganar 21 títulos de Grand Slam en solitario".

Más moderado, pero con el mismo espíritu deportivo, Novak Djokovic, que no pudo participar en el Open de Australia por negarse a vacunarse y ser deportado del país, también publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. "Felicitaciones a Rafael Nadal por su 21 Gran Slam. Un logro maravilloso", escribió en su perfil de Twitter Djokovic. El tenista serbio, número uno de la clasificación mundial, destacó que Nadal mostró "un espíritu de lucha impresionante, que ha vuelto a prevalecer", y le felicitó también en español: "Enhorabuena".

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022