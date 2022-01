Hernando intenta malmeter contra el Gobierno con la victoria de Nadal y el ministro Iceta le responde

Por Tremending

Es superior a ellos. No pueden evitar intentar patrimonializar todo: las banderas de todos, los himnos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las palabras y tampoco los éxitos de los deportistas españoles.

Este domingo, Rafa Nadal hizo historia al ganar el Open de Australia y convertirse en el tenista masculino con más títulos de Grand Slam. Con un total de 21, supera a Roger Federer y Novak Djokovic, con quienes estaba empatado hasta ahora.

Entre las felicitaciones públicas, llamó la atención un tuit del senador y exportavoz del PP, Rafael Hernando, tratando de aprovechar para malmeter contra el Gobierno a cuenta de la victoria que los españoles celebraban.

Que el ministro de ¿Deportes? @miqueliceta no haya estado hoy en Melbourne sabiendo la trascendencia de la final -poder ser el primer tenista del mundo en ganar 21 grand slams-, apoyando a @RafaelNadal no tiene explicación ¡Gobierno Sánchezstein! En fin… — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) January 30, 2022

Hernando reprochó al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que no estuviera en Melbourne. En el mismo tuit en el que citaba a Rafa Nadal habló de "¡Gobierno Sánchezstein!". A su mensaje respondió el ministro en persona, a través de su cuenta de Twitter.

La explicación es sencilla: mañana acompaño a https://t.co/cgGUltx9mJ. los Reyes a Viena como Ministro de jornada y el miércoles viajo a Pekín a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) January 30, 2022

No fue el único en tratar de aprovechar la victoria de Nadal para sus fines políticos. También entró al trapo el diputado andaluz del PP Ramón Herrera.

Pues ya conocemos las prioridades del Ministro Iceta. Su prioridad no es acompañar a Nadal el día que se convierte en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia, su prioridad es acompañar a Xi Jinping No creo que sean las prioridades de los españoles. https://t.co/7KWXphadFm — Ramón Herrera (@Rherrera25) January 30, 2022

Y hay más, incluso con mentiras. El exconsejero de Madrid con el PP, Pércival Manglano, también coló un tuit diciendo que no ha habido felicitaciones a Nadal desde Podemos. No tardaron en mostrarle que estaba mintiendo, pese a lo cual no ha creído necesario borrar su falsedad:

Y aquí tenemos el número exacto de felicitaciones de altos cargos de Podemos a Rafa Nadal: 0. La Gente, decían. — Percival Manglano (@pmanglano) January 30, 2022

Los tuiteros no han dudado en reaccionar al último intento del PP de patrimonializar algo.

Y si hubiera ido el tuit sería que lo ha hecho para salir en la foto a cuenta de un viaje pagado por los españoles. Lo que no tiene explicación es el sueldo Nescafé suyo en la política https://t.co/KtyLups94U — Germán Temprano (@German_Temprano) January 30, 2022

Rafa Hernando nunca desaprovecha una ocasión de hacer el ridículo https://t.co/sN3m9Oy3Eq — El Luisma (@ElLuisma60) January 30, 2022

Estoy de acuerdo con usted ( pocas veces lo estoy), pero ni es el momento de sacar rédito de una victoria histórica de nuestro Rafa Nadal, y ni Rafa se merece que usemos su histórica victoria para fines políticos. https://t.co/Zd2ZqWxUcH — RAMÓN ANTEQUERA 🇪🇦 (@anteq46) January 30, 2022

Gracias por la aclaración señor Ministro. Es la diferencia de que usted trabaja y el pública tweet mientras toma fin tonic en la calle ponzano — Rammar (@Rammar10544969) January 30, 2022