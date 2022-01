No es de Neruda, es de Mariano Rajoy: la inesperada cita del expresidente con la que un tuitero ha logrado llevarse un piropo

Rajoy en una imagen de archivo (01/12/2021) de Europa Press/ Isabel Infantes

Por Tremending

¿Quién podría pensar que una de las extraordinarias frases con poco sentido semántico de Mariano Rajoy se convertiría en un mensaje cariñoso y bonito? Esto le ha pasado a un usuario de Twitter llamado Christian.

El joven ha compartido un pantallazo de una conversación en la que escribía una de las frases más míticas del expresidente del Gobierno que pronunció en 2018 durante la firma del Protocolo entre Extremadura y la Administración General del Estado para el reconocimiento de la colaboración en materia ferroviaria y aérea.

La persona que ha recibido el mensaje ha contestado desde la ignorancia "¿Por qué eres tan bonito?". Una respuesta que el tuitero no esperaba y por la que ha tenido que confesar que el autor de aquella frase cursi no era él, sino el mismísimo Rajoy. "No os voy a mentir, el comentario se lo solté de forma irónica y no me esperaba esa reacción, y me dolió reconocer que era una frase de Rajoy", ha apuntado en otro tuit el joven.

Cuando la persona que recibió el mensaje descubrió el pastel no pudo hacer otra cosa que escudarse, aunque también reconoció que le gustó la broma:

Sin embargo, no solo esta persona considera que es una frase romántica, sino que Twitter se ha plagado de usuarios que comparan a Rajoy con diversos históricos poetas:

Sabía que lo había comentado en su momento. https://t.co/zoCuMB8nN8 — Javierrr (@javiroquai25) January 29, 2022

Rajoy de Bergerac. — Javi Erregé™ (@orceman2) January 29, 2022

Rajoy… ese romántico incomprendido — 𝑵𝒂𝒏𝒌𝒖𝒓𝒖𝒏𝒂𝒊𝒔𝒂 (難来る無いさ) (@JuanjoseDsigner) January 29, 2022

Rajoy dando cátedra de cómo ligar, tomen nota https://t.co/cQRRAhMjFx — FedeMar (@tengoquever5ds) January 29, 2022

Quién lo iba a decir, perdimos un romántico de presidente 😂😂😂😂 https://t.co/QxlwJU7mtD — Efer (@efervescencio) January 30, 2022

Poca broma que con las frases de Rajoy se conquistan corazones. https://t.co/YwKxTVrnLk — Nya Exiled (@NyaExiled) January 29, 2022

Me sonaba haber vivido algo similar con bae y… https://t.co/SaM3kbjlUQ pic.twitter.com/YYnE56a3Wx — ☀️Fluffycris 🏝 (@Crasmir) January 29, 2022