Se ha liado una buena con lo del Benidorm Fest…

Este sábado se decidió que Chanel Terrero será la representante de España en Eurovisión. Con una potente puesta en escena, la artista se ganó al jurado profesional, que no dudó en darle la máxima puntuación en la final. Sin embargo, el hecho de que el jurado demoscópico y el público dieran la máxima nota a la banda gallega Tanxugueiras, generó una oleada de críticas.

Además de las legítimas críticas, que todo artista asume al subir a un escenario, Chanel también ha tenido que soportar unas inadmisibles muestras de odio que le han hecho cerrar la cuenta de Twitter, como ella misma ha confesado. Afortunadamente, también son muchos los que han condenado el comportamiento intolerable de este sector.

A ver, que a mi no me gusta la canción que va a Eurovisión, pero para ir a insultar a la muchacha y que se tenga que cerrar la cuenta, es que tenéis que estar un poquito mal de la azotea, ¿eh?

Dicho lo cual: suerte a la ganadora. No tienes por qué gustarle a todo el mundo pero no por eso te tienen que faltar el respeto. La toxicidad de esta red es cada vez más asquerosa. Esto no es de recibo. https://t.co/hW9G36dJFU

— Ismael Serrano (@SerranoIsmael) January 30, 2022