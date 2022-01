Rigoberta Bandini y Chanel dan una lección de sororidad frente al "odio" hacia la ganadora del Benidorm Fest

El Benidorm Fest 2022 ha sido de lo más comentado de la última semana. Los resultados dejaron claras las diferencias entre la elección del jurado y las preferencias del público. Rigoberta Bandini y las gallegas Tanxugueiras fueron las preferidas de los espectadores, pero el jurado eligió que fuera Chanel quien represente a España en Eurovisión.

Han sido muchos los reproches que han surgido por las redes sociales. Varios usuarios han criticado el sistema de elección, que se ha resumido en un "para el pueblo pero sin el pueblo".

Sin embargo, las favoritas del público no han lanzado ninguna crítica. Todo lo contrario: han mandado su apoyo a Chanel por las redes sociales.

Chanel, la ganadora, ha agradecido los mensajes de apoyo y cariño. En especial el de Bandini, ya que fue preguntada directamente por el mensaje de la cantante de Ay, Mamá. "Que una persona tan grande como ella mande este mensaje es maravilloso y da ejemplo. Se pueden hacer las cosas con cariño, amor y compañerismo, que es como lo hemos hecho dentro del festival", dijo Chanel. Sin embargo, entre lágrimas también confesó que se ha borrado Twitter por "todo el hate" que está recibiendo.

. @ChanelTerrero se emociona al hablar del compañerismo en el #BenidormFest y agradece a @rigobandini su apoyo: "Me he borrado Twitter por todo el 'hate' que estoy recibiendo". #Eurovisión pic.twitter.com/Z5Eu41Azzp

De hecho, varios usuarios de Twitter han reprochado que haya personas que estén criticando a Chanel y han recordado que lo que ha levantado el enfado es el sistema de elección.

Me sorprende la cantidad de odio que estoy leyendo aquí porque su favorita no haya ganado. No ironías, no sarcasmos: odio visceral.

Joder, que yo era team Rigoberta a muerte y lo que hago es darle las gracias por el himno y desear que Chanel lo haga genial.

Cuánta toxicidad.

— David Fernández 🧣 (@naroh) January 30, 2022