La necesaria reflexión del cantautor valenciano Pau Alabajos sobre lo que nadie está poniendo en el foco del Benidorm Fest

Por Tremending

El cantautor valenciano Pau Alabajos publicó un hilo en Twitter reflexionando sobre el Benidorm Fest. No es otro de tantos, sino que pone el foco en un tema en el que nadie o muy pocos han reparado.

Una pregunta a l'aire: com és que algú (bastant gent del meu TL) s'havia fet expectatives respecte a #BenidormFest ? Vull dir: en quin moment la fase prèvia d'Eurovisión havia de ser una referència per avaluar el caràcter democràtic (o no) del panorama musical a l'estat espanyol? — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

Una pregunta al aire: ¿Cómo es que alguien (bastante gente de mi TL) se había hecho expectativas respecto a Benidorm Fest? Quiero decir: ¿en qué momento la fase previa de Eurovisión tenía que ser una referencia para evaluar el carácter democrático (o no) del panorama musical en el estado español?

El artista comienza planteándose la pregunta: ¿En qué momento la fase previa de Eurovisión iba a ser una referencia para evaluar el carácter democrático (o no) del panorama musical español?

M'encisa que algú parle de #tongazo perquè implica que en algun moment de la història del concurs les regles del joc no han estat imposades piramidalment per les esferes de poder (institucionals o corporatives) en base als interessos del showbiz i del règim del 39/règim del 78 — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

Me cautiva que alguien hable de #tongazo porque implica que en algún momento de la historia del concurso las reglas del juego no han sido impuestas de forma piramidal por las esferas de poder (institucionales o corporativas) en base a los intereses del showbiz y del régimen del 39/régimen del 78

"Hem perdut una oportunitat". Bé, jo personalment (com a ciutadà de l'estat espanyol evidentment que no, i com a músic, menys encara) no he perdut cap oportunitat perquè Eurovisión no em representa. No m'hi he sentit identificat mai i no compartisc els valors del certamen — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

"Hemos perdido una oportunidad". Bien, yo personalmente (como ciudadano del estado español evidentemente que no, y como músico, menos todavía) no he perdido ninguna oportunidad porque Eurovisión no me representa. No me he sentido identificado nunca y no comparto los valores del certamen

Explica que no le parece acertado hablar de tongo, porque las reglas del juego siempre han estado impuestas por las esferas de poder según los intereses del mundo del espectáculo. Por tanto, no cree que el Benidorm Fest sea una oportunidad perdida ya que no se siente representado por el festival de Eurovisión ni que represente la riqueza cultural de todas las áreas de España. Equiparándolo a otras instituciones como el Instituto Cervantes, RTVE, la Casa Real o el Ministerio de Cultura.

"no representa la riquesa de cultures de l'estat espanyol". Clar que no, com no ho fa cap de les estructures d'estat: Instituto Cervantes, RTVE, Ministerio de Cultura, Casa Real i un llarg etcètera d'organismes públics que no tracten amb justícia les llengües perifèriques™️ — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

"no representa la riqueza de culturas del estado español". Claro que no, como no lo hace ninguno de las estructuras de estado: Instituto Cervantes, RTVE, Ministerio de Cultura, Casa Real y un largo etcétera de organismos públicos que no tratan con justicia las lenguas periféricas

Vaja per davant que tots els grups que han volgut presentar-hi candidatura estaven en el seu dret legítim: és una plataforma de difusió massiva i la veritat és que se n'està parlant a manta sobre les seues cançons i, fins i tot, encara avui s'està generant un debat a les xarxes — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

Vaya por delante que todos los grupos que han querido presentar candidatura estaban en su derecho legítimo: es una plataforma de difusión masiva y bien es verdad que se está hablando a manta sobre sus canciones y, incluso, todavía hoy se está generando un debate en las redes

Respecte a la proposta guanyadora, per favor no caigueu en el racisme i la xenofòbia banals: "dembow = masclisme". Hi ha moltes cançons pop, rock, hip-hop i mestissatge que són un insult a la intel·ligència i una oda a l'heteropatriarcat i no traieu ni els punyals ni les espases — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

Respecto a la propuesta ganadora, por favor no caigáis en el racismo y la xenofobia banales: "dembow = machismo". Hay muchas canciones pop, rock, hip hop y mestizaje que son un insulto a la inteligencia y una oda a la heteropatriarcado y no sacáis ni los puñales ni las espadas

"La lletra és una merda" EP, PENYA, VOS RECORDE QUE ESTEM PARLANT D'EUROVISION. Des del "La La La" fins al "Europe's Living a celebration" quants Premis Nobel de Literatura han passat per l'escenari del #BenidormFest ?? — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

"La letra es una mierda" EH, PEÑA, OS RECUERDO QUE ESTAMOS HABLANDO DE EUROVISION. Desde el "La La La" hasta el "Europe's Living a celebration" ¿¿cuántos Premios Nobel de Literatura han pasado por el escenario del #BenidormFest ??

Caldria reflexionar alguna vegada en profunditat sobre la talentshowtització © de la societat: quan té molta més incidència i projecció el relat de l'espectacle que l'espectacle mateix, acaba per confondre's la part pel tot — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

Habría que reflexionar alguna vez en profundidad sobre la talentshowización de la sociedad: cuando tiene mucha más incidencia y proyección el relato del espectáculo que el espectáculo mismo, acaba para confundirse la parte por el todo

El morbo pesa més que l'artefacte artístic, cultural, poseu-li l'adjectiu que més vos estimeu… Aquesta mena de concursos tipus La Voz, OT, Factor X generen la falsa creença que no hi ha vida més enllà de la TV i del fenomen viral… — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

El morbo pesa más que el artefacto artístico, cultural, ponedle el adjetivo que más estiméis… Este tipo de concursos tipo La Voz, OT, Factor X generan la falsa creencia que no hay vida más allá de la TV y del fenómeno viral…

Els càstings dels talentshows compten els aspirants per desenes de milers i les acadèmies de música fent malabarismes per a no tancar la persiana: els comptes no quadren de cap de les maneres — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

Los castings de los talentshows cuentan los aspirantes por decenas de miles y las academias de música haciendo malabarismos para no cerrar la persiana: las cuentas no cuadran de ninguno de las maneras

El subtext és que preval la cultura de l'esforç zero: una vareta màgica assenyala un senyor o una senyora que s'emporten totes les atencions durant 15 minuts de glòria. La màquinaria se'ls empassa i els escup quan deixen de ser útils i comença la roda de nou — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

El subtexto es que prevalece la cultura del esfuerzo cero: una varita mágica señala un señor o una señora que se llevan todas las atenciones durante 15 minutos de gloria. La maquinaria se los traga y los escupe cuando dejan de ser útiles y empieza la rueda de nuevo

Si la fast-food genera tantes conductes addictives i, conseqüentment, tants profits econòmics, per què no anava a fer-ho la fast-song? Però atenció, que són igual d'indigestes i provoquen els mateixos problemes de salut… — Pau Alabajos (@PauAlabajos) January 30, 2022

Si la fast-food genera tantas conductas adictivas y, consecuentemente, tantos provechos económicos, ¿por qué no iba a hacerlo la fast-song? Pero atención, que son igual de indigestas y provocan los mismos problemas de salud…

Sobre la propuesta ganadora no cree que sea un problema por el género de la canción sino que el propio formato eurovisivo invita a canciones con poco contenido. Comparando con casos como el del La la la y Europe's Living a celebration y bromea sobre que ningún Nobel de Literatura ha participado en el Benidorm Fest.

Una reflexión importante que plantea es la "talentshowización" de la sociedad. De cómo es más importante el relato del espectáculo que el espectáculo en sí mismo y cómo se crean personajes desechables que son reemplazados cuando se le acaban sus 15 minutos de viralidad. Mientras siga siendo rentable, el "fast-food" seguirá presente, cierra.