Ayuso se sube a un coche en el circuito del Jarama y Twitter se llena de memes: "Too Fach Too Furious"

"Se puede ser piloto y que no haya nadie al volante", resume Dios de la Panceta. Pues sí, tras meses dando rienda suelta a su verdadera pasión, pilotar la Comunidad de Madrid en dirección contraria mientas advierte al resto de que son ellos los que están equivocados, Isabel Díaz Ayuso, se ha enfundado un mono y se ha subido a un coche en el circuito del Jarama.

Sucedió este martes, cuando la presidenta asistió a un acto en el circuito madrileño, que a partir se llamara oficialmente Circuido de Madrid Jarama-Race.

Su visita ha dejado algunas imágenes que los tuiteros no han sido capaces de dejar pasar. Estos son los mejores memes de Ayuso al volante:

Cause this is Idaaaaaaa, Ida Night 🎶🎵🎶🎵 pic.twitter.com/CcXdrXbgLb

— ᴇʟ ᴍᴏғᴇ 😷🦉👊🏿 (@MofetaEl) February 1, 2022