Buenos días excursionistas, hoy es el Día de la Marmota. Y no nos referimos a que un miércoles más, Yolanda Díaz ha vuelto a dar una ración de datos a Teo García Egea (que también).

En realidad hoy es de verdad el Día de la Marmota, la curiosa tradición entre los granjeros de EEUU y Canadá de intentar predecir cuándo será el final del invierno, basándose en el comportamiento de este animal cuando sale de hibernar.

Una tradición que ha contribuido a popularizar en todo el mundo la mítica película protagonizada por Bill Murray, en la que ese día se repite continuamente.

Este año, además ha sido noticia la muerte de Milltown Mel, la marmota que se iba a encargar de predecir la llegada de la primavera en Nueva Jersey. Su repentino fallecimiento y la imposibilidad de encontrar sustituto han obligado a cancelar el evento.

Una noticia que ha provocado un ataque de risa a Àngels Barceló y su equipo en la Cadena Ser:

Eso sí, aclarar que la más famosa de las marmotas es la de Punxsutawney (Pensilvania). Se llama y Phil es un icono de la cultura popular estadounidense.

Ojo, que se ha muerto una marmota random de Nueva Jersey, no Punxsutawney Phil.

Muchos tuiteros han querido dejar su comentario sobre el Día de la Marmota y algunos son para tirarse por el suelo.

– ¿Habrá 6 semanas más de invierno o tendremos primavera temprana? – La… la marmota… ha muerto. – Pues no se hable más: entretiempo.

Yo no hago bromas con la marmota Milltown Mel porque no sé si os conté que una vez hice un chiste con Kennedy y un señor me increpó y perdí un follower.

