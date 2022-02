Críticas al PP por decir que las inspecciones laborales en explotaciones agrarias "rozan el delito": "¿No piensan parar su deriva?"

Por Tremending

"La persecución que se está produciendo desde el punto de vista de la inspección laboral a las explotaciones agrarias roza el delito". Son las palabras de la portavoz del PP en el Congreso, Concepción Gamarra, este jueves dirigiéndose a Yolanda Díaz durante la sesión de convalidación de la reforma laboral.

Gamarra carga contra la inspección laboral por perseguir el trabajo esclavo en el campo. Está bien tanta transparencia. — Pedro Vallín (@pvallin) February 3, 2022

No es la primera vez que el PP intenta desacreditar las inspecciones que tratan de detectar irregularidades en materia laboral en el sector agrícola. En junio de 2020, por ejemplo, Casado declaró: "No se pueden admitir las acusaciones falsas e inadmisibles del Gobierno de España al sector del campo acusándolo de que hay esclavitud e infraempleos". Curiosamente, el mismo día apareció una noticia que no dejó muy bien su argumentación:

Tras las palabras de Gamarra, algunos han recordado también una información publicada por Infolibre en diciembre de 2020, que explicaba que más del 70% de las inspecciones de Trabajo en el campo a las empresas termina en infracción por fraude laboral.

Cuca Gamarra (PP) acaba de decir que las Inspecciones de Trabajo en el campo rozan el delito. Recordemos que el 70% de las Inspecciones de Trabajo realizadas en el campo a las empresas terminan en infracción por fraude laboral. ESO SÍ ES DELITO. — Julen Bollain (@JulenBollain) February 3, 2022

Las palabras de Gamarra sobre las inspecciones laborales en el campo han provocado decenas de tuits indignados:

Cuca Gamarra (PP) dice que "la persecución (de la inspección de Trabajo) que hay en las zonas agrarias roza el delito". Perseguir el delito roza el delito. Para el PP, los derechos de los trabajadores protegidos por la ley no deben ser respetados. — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) February 3, 2022

Según Gamarra enviar inspectores de trabajo al campo es perseguir a los agricultores y roza la ilegalidad. Ya no se puede explotar a la gente tranquilamente. — Alex Romero (@Alex__Romero) February 3, 2022

Si es que este Gobierno no deja explotar a los trabajadores en paz. — Azote Vinagre (@AzoteVinagre) February 3, 2022

Ha dicho Cuca Gamarra que las inspecciones laborales en el campo "rozan el delito". Las inspecciones, no los abusos — Juanmi 🔻 (@JuanmiRP91) February 3, 2022

Soy agricultor y tengo dos cosechas ,de uva y de aceituna ,la inspección puede venir cuando quiera,llevo todo en regla .Pero el 70% no….por eso no quieren inspecciones…gente sin dar de alta, jubilados, maquinaria sin papeles ..etcetcetc — José (@vareadora1969) February 3, 2022

Cuca Gamarra criticando a Yolanda Díaz por la inspecciones de trabajo y defendiendo a los explotadores. De verdad, ¿qué mas hace falta para que la gente obrera que vota al PP abra los ojos? — Exiliado (@Warrior87x) February 3, 2022

Cuca Gamarra denunciado que la Inspección de Trabajo comete delitos en sus inspecciones al campo. ¿De verdad que no piensan parar su deriva en ningún momento? — Roberto Coronel (@TinyoCoronel) February 3, 2022

Según Cuca Gamarra hacer inspecciones para que no haya delito en el campo "roza el delito" 🤮🤮 pq según ella será que hay que dejarlos explotar tranquilos. — Anna (@Anvengar7) February 3, 2022

Madre mía!! Una diputada del Congreso y en sede parlamentaria, Cuca Gamarra del @populares, dice que la inspección laboral, en este caso en el campo, ¡es una persecución! — martapuigba (@martapuigba) February 3, 2022