El PP dice en Twitter que García Egea dejó "K.O." a Yolanda Díaz y los tuiteros no dan crédito: "Viven en una realidad paralela"

Por Tremending

Ayer volvimos a contemplar un nuevo ejemplo de lo que ya parece una tradición del Congreso de los Diputados: ver a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dando un baño de argumentos y datos al secretario general del PP, Teodoro García Egea. En el caso de ayer, la respuesta de Díaz fue un auténtico 'chorreo' de datos sobre el paro, el empleo femenino y juvenil o los ERTE, que echaba por tierra las gruesas acusaciones de García Egea.

Sin embargo, no hay más ciego que el que no quiere ver y desde el PP no tuvieron rubor en publicar un tuit diciendo: "Teodoro García Egea vuelve a dejar K.O. a Yolanda Díaz en el Congreso". Una frase acompañada por un vídeo de las palabras de Egea publicado por Periodista Digital, editado burdamente con fotos de archivo en las que Yolanda Díaz sale seria o haciendo gestos.

▶ Teodoro García Egea vuelve a dejar K.O. a Yolanda Díaz en el Congreso. https://t.co/uMyjFT9g1x — Partido Popular (@populares) February 2, 2022

La reacción de los tuiteros, se la puede imaginar uno:

Y es que resulta cómico y a la vez curioso ver cómo intentan reinterpretar hasta lo más obvio, por ver si cala en los votantes más despistados.

Es que viven en una realidad paralela https://t.co/yAQNLWoFHB — Esteban (@Ecarles_) February 2, 2022

Yo si fuera uno de vuestros votantes os denunciaba por insultos constantes a la inteligencia. — Rutiger (@RutigerMan) February 2, 2022

Más reacciones al tuit del PP:

Buscate alguien que te quiera tanto como quiere el comunity manager del PP a Teodoro. Ah, y que sea tan imaginativo 🤗🤗 — Stéphane M. Grueso (@fanetin) February 3, 2022

Ya sabemos de qué a muerto la marmota Milltown: de risa tras leer este tuit. https://t.co/ejgJ1R2BFf — Sergio (@TrainerExtreme) February 2, 2022

Esta gente ya está tonteando con el metaverso https://t.co/ZVhUKxfgYX — Marina Lobo (@marinaLobL) February 3, 2022