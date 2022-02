Imagen de un sketch de 'Polònia'. — TV3

El icónico programa de humor de TV3 Polònialo ha vuelto a hacer. Uno de sus sketches se ha viralizado rápidamente por redes sociales recibiendo el aplauso de muchos usuarios de Twitter. "Con este seguro ganábamos Eurovision", "Pero qué maravilla es esta", "¡Vaya obra maestra!" son algunos de los comentarios que se pueden ver en la plataforma.

El vídeo comienza con una estupenda imitación a la cantante Alaska, que fue una de las presentadoras del Benidorm Fest, dando paso a la actuación de "Rigoberto Borboni", con su tema Ay, papá. Una clara referencia a la canción Ay, mamá, de Rigoberta Bandini.

Bajo una bandera de España, un particular rey Felipe VI, acompañado de otros miembros de la Casa Real, comienza a interpretar el tema dirigiéndose a su padre, Juan Carlos I: "Tú que has ido huyendo de la Fiscalía, hazme un favor, no me compliques más la vida". Hasta tal punto hilarante llega el sketch del programa que cambian la teta gigante de la canción original por las "pelotas" del rey emérito.

Cientos de perfiles de Twitter no se han podido resistir a comentar el vídeo, que se ha viralizado en unas horas con miles de retuits y comentarios.

