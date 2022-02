La actriz Maribel Verdú posa en la alfombra roja de la 27 edición de los Premios Forqué.- Javier Ramírez / Europa Press

Maribel Verdú se ha convertido en viral por una de reflexión que los tuiteros no pueden dejar de aplaudir. Con motivo de su participación en el último programa de Versión Española, la actriz dejó una perlas dirigidas a aquellos que sostienen que es necesario salir de la llamada zona de confort.

En el espacio cinematográfico de La 1 de RTVE, donde estrenaban el thriller de Gerardo Herrero titulado El asesino de los caprichos, Maribel Verdú comentó airada que está "harta" del mencionado mantra. "¿Es que no entiendes que la zona de confort es zona de confort? ¿Quién quiere vivir con angustias, ansiedades, miedos, incertidumbres…?", reflexionaba, para a continuación añadir: "Yo no quiero, tía. Yo quiero vivir en mi zona de confort. Y ya dentro de mi zona de confort, de que me traten bien, de que me respeten… ya encontraré yo dificultades. Es decir, ¡déjame!".

Una diatriba que no solo acogió positivamente la presentadora del programa, Cayetana Guillén Cuervo, que no paraba de reír mientras miraba a la intérprete, sino que también ha sido muy laureada en Twitter.

