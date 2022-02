"El invent menos elaborado que le he oído": cachondeo en Twitter con este discurso de Bea Fanjul sobre un joven "que no sabía lo que era ser fascista"

Beatriz Fanjul en el acto de campaña celebrado en Segovia este sábado 5 de febrero de 2022

Por Tremending

No es la primera vez que ocurre. Las campañas son el escenario ideal para ello. Los políticos se vienen arriba y deciden ir un poco más allá en sus argumentarios. Se ponen estupendos, retuercen sus discursos hasta deformar la realidad a su antojo; crean. Es entonces cuando ocurre la magia y aflora tremendo invent.

Bea Fanjul nunca falla. Sus arengas a la juventud son pura crema. Echa mano de un anecdotario sospechoso de no ser real y lo condimenta con esa soltura tan suya, tan de las Nuevas Generaciones. El resultado es legendario. En este caso el protagonista es el joven Marco, que dejó su tierra, Catalunya, con apenas 10 añitos y fue a parar a Segovia.

Una vez allí, una vez asentado en la vetusta castilla, reducto moral de la patria, se dio cuenta de que en Catalunya nadie le había enseñado lo que era un fascista. Sorprendente, ¿no les parece? Así explicaba su asombro la joven promesa pepera:

"Entonces, él me decía: Bea, es que no te enseñaban Historia de España. Es que no te contaban, yo no sabía ni siquiera lo que era ser fascista. Marco, a día de hoy, con 20 años, nos dio una lección de historia a todos los que estábamos ayer".

Como era de prever, la mofa ha inundado las redes. A continuación, algunas reacciones:

El #storytelling en comunicación política puede ser muy efectivo…pero cuando te inventas una historia descaradamente, mejor practicar un poquito antes @bea_fanjul 🤦‍♂️…. pic.twitter.com/FXDCEVOdFw — Miguel Ángel González 😷 🧡 (@miguel_angogo) February 5, 2022

Mi niña tiene 9 años. Estudia en Madrid. Aún no ha dado nada de historia. Ni de España, ni del mundo. Quizás una leve aproximación a la prehistoria, las civilizaciones antiguas, los griegos y los romanos. No creo que estudie el fascismo en primaria. Así se crean los bulos. https://t.co/0HMPFY5BFO — Lluís Vilà (@lluisvico) February 5, 2022

En otras palabras: hasta que al niño invisible no conoció a Bea Fanjul, no supo lo que era ser fascista. https://t.co/tEj9JBrjbm — EduardoBravoOficial (@EBravoOficial) February 5, 2022

Es difícil hacer más el ridículo. Todo el que conozca un niño de 10 años de cualquier lugar de España sabe que lo único que refleja este nuevo episodio de Fanjul es sus prejuicios anti catalanes. https://t.co/ygL8fwKIsU — Hugo Martínez Abarca🚲 🌻🇪🇺 (@hugomabarca) February 5, 2022

Reprochan de que con 10 años no te enseñan historia de España pero luego se plantan con 30 y siguen sin saber de qué va la película https://t.co/6VjKVWHVvF — Joan Cebrián (@MrMotijoan) February 5, 2022

Y después de hablar con las NNGG del PP durante cinco minutos ya comprendí qué era ser fascista https://t.co/AYRIWwu1rQ — 🍏Profesor #SamuelPaty 🇵🇹🔻🍏 (@Gauguinepicuro) February 5, 2022

Hola soy Bea Fanjul y consigo mejores drogas que tú. https://t.co/NH8CElH8Dq — Bulldog Punk (@vigobulldog) February 5, 2022

Posiblemente el INVENT menos elaborado que le he oído a esta tipa, y mira que no se lo suele currar mucho. No cuadran ni los intervalos temporales que usa. Maravilloso. https://t.co/60SIy73Bys — Javier Padilla (@javierpadillab) February 5, 2022

No sabía que era ser fascista hasta llegar a Segovia. https://t.co/Ts17clvHgt — Sr.Jimvill (@SrJimvill) February 5, 2022

Tal y como lo dice parece que está diciendo que la historia de Españita es ser más facha que un land-rover corto. https://t.co/rHHE6n5Nqz — Siberet (@SiberetSiberet) February 5, 2022