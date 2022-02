Este sábado, después de 25 días de búsqueda incansable, la Guardia Civil fue alertada por un vecino que vio algo "extraño" al lado de una carretera cercana a Traspinedo (Valladolid). Todos los incidios hallados por los agentes apuntaban a que se trataba del cuerpo de Esther López. Unas horas más tarde, un juez confirmaba que, efectivamente, era el cadáver de la mujer de 35 años.

Poco después, Pablo Casado escribió un tuit al respecto. Y, lo que comenzaba siendo un mensaje de condolencia a los seres queridos de la fallecida, terminó en una reivindicación de la prisión permantente revisable y en un intento de vapuleo a la izquierda.

Políticos de izquierdas y tuiteros no daban crédito a las palabras del líder del Partido Popular y así lo hacían constar en Twitter.

Si un hombre me mata, a mi me da exactamente igual si mi asesino está 15 o 20 años, lo q yo quiero es q

NO ME MATEN.

Dejen de utilizar feminicidios para justificar su horrible populismo punitivo. Si quieren ayudar a parar estos asesinatos dejen de abrazar el negacionismo de vox https://t.co/C2tVKz6VEg

— Aina Vidal Sáez 🔻 (@AinaVS) February 5, 2022