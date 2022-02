El indignante WhatsApp compartido en Twitter en el que rechazan contratar a una mujer por tener hijos

Parece que fue hace mucho tiempo cuando en las entrevistas de trabajo te preguntaban por tu vida personal, más si eres mujer. ¿Soltera o casada? ¿Con niños o sin ellos? Estas preguntas, aunque de manera más tímida siguen haciéndose, por eso cuando aparecen sin filtro la reacción es llevarse las manos a la cabeza.

Uno de los últimos tuits de la cuenta @soycamarero, quien denuncia la precariedad en el sector de la hostelería, se ha viralizado por mostrar sin reparo como ser madre te cierra puertas. En la captura de pantalla que ha subido la cuenta aparece una conversaciones por WhatsApp entre dos personas, supuestamente el jefe del restaurante y una camarera que en principio querían contratar.

La conversación ha indignado a muchas personas en Twitter, quienes han defendido a la camarera:

Yo también lo he escuchado, el jefe de un amigo no contrataba mujeres porque se cogían bajas por maternidad, ahora que la baja es para los dos lo han jodido pero bien…🤣

En todos los trabajos te preguntan por lo personal, a mí en una entrevista me preguntaron si tenía pareja o intenciones de procrear. Me lo preguntaron dos mujeres, ojo. Tuve la desgracia de aguantarles más de un año

Eso me pasó a mí en una entrevista para estar en la recepción de una clínica de alergología. Matrimonio mayor, ambos médicos. Ve mi CV el marido y me dice que le gusta, que pase con su mujer. La mujer ni mira el CV, me pregunta si tengo hijos y ya me descarta al decirle que sí https://t.co/HG1eCFnR8w

— La Lo (Violent violets®) 🏳️‍🌈🎗️🏳️‍⚧️ (@SoositaX) February 6, 2022